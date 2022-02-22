Поздравления с 23 февраля 2022: новые открытки и стихи ко Дню защитника Отечества

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День защитника Отечества ежегодный государственный праздник, который отмечают 23 февраля. В этот день важно поздравить всех мужчин, вне зависимости от того, служили они в армии или нет. Сиб.фм подготовил красивые открытки и поздравления в стихах к празднику мужчин.



Мирно празднует сегодня День защитника страна! За сынов своих отважных гордостью она полна! Разрешите Вас поздравить с 23 февраля, Честью, мужеством достойных наша держится земля! Всем успехов, процветанья, и здоровья, и добра, Мира, счастья, солнца, света, безграничного тепла!

Сегодня поздравления вам, мужчины. Гордимся, славим мы защитников страны. Пусть покоряются вам трудные вершины. Спасибо, что вы принципам верны. Здоровья вам желаем, благородства И целеустремленности в делах. Надежды, силы духа и упорства И искренности в сказанных словах.

Вас с днем защитника Отечества Сегодня будем поздравлять. Во имя счастья человечества Мир прочным нужно сохранять. Пусть все исполнятся желания, Любви и новых вам побед, Здоровья, счастья, процветания, И много долгих ярких лет!

Не можем жить мы без мужчин, Тому есть множество причин – Ну кто же нам подаст пальто, Поможет выйти из авто, Букет цветов преподнесет, Красивой самой назовет? Вас всех поздравить мы хотим С прекрасным праздником мужским!

Для всех, кто служит и служил, Кто жизнь на это положил – И поздравленья, и слова, Полные света и добра! Спасибо, что спокойно спим, Что жить, бороться мы хотим, Гордимся вами без конца, Так, как гордится вся страна! Желаем счастья без помех, Пусть вам сопутствует успех, Пусть ваши сбудутся мечты, И счастье будет там, где вы!

День защитника Отечества в России, Отмечаем широко мы всей страной. С вашим праздником, мужчины дорогие! Пусть сбываются мечты все до одной, Пусть все будет в жизни так, как вы хотели, Будет много пусть свершений и удач, Вам желаем достижения всех целей И решения поставленных задач!

Мужчин любимых поздравляем Мы с 23 февраля, И в этот день вам пожелаем, Всегда быть в жизни у руля, Решать блестяще все задачи, И в ситуации любой Не упускать свою удачу И жить в гармонии с собой!

Мужчина к вершинам стремится всегда, Помочь он готов, если помощь нужна. Мужчина к поставленной цели идет Он борется, ищет и мчится вперед Мужчина готов поспорить с судьбой С достоинством выдержит жизненный бой. И каждый мужчина не сдастся в борьбе Он верен Отчизне, он верен себе. Коллеги, сегодня, мы вас поздравляем, Удачи, здоровья и счастья желаем.

Мужчин мы наших милых поздравляем С прекрасным Днем защитника сейчас. И в этот день торжественный желаем Чтоб в жизни получалось все у вас. Дела всегда пусть будут на подъеме, Здоровы будут тело и душа, Уютно и тепло пусть будет в доме, А жизнь всегда пусть будет хороша!

Мы поздравляем Вас тепло, С Днем Армии и Флота, Пусть будет радость от того, Что помнит, чтит и любит кто-то. И пусть улыбка промелькнет, И пусть разгладятся морщины, И пусть весна в душе поет, Сегодня праздник Ваш, мужчины.

Будь мужчиной внутри и снаружи, Не пугайся ни ветра, ни стужи, Защищай своих дам от плохого, Завсегда держи честное слово! С Днем мужчин, с 23! Будь сильным, Обязательно — творческим, стильным, Непременно — внимательным, милым И желательно — очень счастливым!

В день защитника Отечества желаем Вам здоровья и гармонии во всем, Как защитников своих вас обожаем И сердечно поздравляем с вашим днем. Пусть удача будет с вами неразлучна, Все, о чем мечтали, пусть произойдет, И в делах пусть будет все благополучно, И в любви пусть обязательно везет!

Сегодня праздник доблести, отваги. Спасибо, что вы преданы присяге. Вы – гордость и опора всей страны, Для обороны Родины нужны. В День защитника Отечества желаем, Чтоб был ваш труд почётен, уважаем. Желаем вам здоровья, мира, силы, Чтоб счастливо, успешно, долго жили.

Для вас, мужчины, выпала нелегкая задача Защитниками быть для нас, а значит, Мы с 23-м всех вас поздравляем, Всех радостей земных для вас желаем! Пусть каждый миг искрится светом ярким, А жизнь подарит множество удач-подарков. Желаем жить с весельем, интересно, Открыть всё в мире то, что неизвестно, Найти свои пути и жизни цели, И сделать всё, что раньше не успели. Пусть радостью, любовью дом сияет, Ну, а судьба успехами одарит!

Герои, защитники, наши мужчины, Для вас этот праздник, для вас этот день! Так будьте всегда и везде вы любимы, И воля окрепнет пусть, словно кремень! На вашем пути да пребудет удача, А горечь утрат пусть навеки уйдет! Пусть опыт становится только богаче, Опора друзей и родных не пройдет!

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