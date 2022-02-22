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Представители Новосибирской области поддержали решение Президента РФ о признании суверенитета ЛНР и ДНР

Фото Представители Новосибирской области поддержали решение Президента РФ о признании суверенитета ЛНР и ДНР
Фото Представители Новосибирской области поддержали решение Президента РФ о признании суверенитета ЛНР и ДНР

Фото nso.ru

Губернатор Андрей Травников провёл встречу с представителями общественно-политических сил региона, посвящённую обсуждению решения Президента РФ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. В мероприятии приняли участие представители региональных отделений партий – депутаты Государственной Думы, Законодательного Собрания региона и Совета депутатов Новосибирска, члены ветеранских организаций, Общественной палаты, руководители общественных организаций.

«Уважаемые коллеги, я пригласил на эту встречу лидеров различных общественных организаций, различных политических сил Новосибирской области. Иногда по ряду вопросов наши позиции расходятся, иногда они даже приводят к каким-то противоречим, но я считаю, что в вопросе поддержки решения Президента о признании ДНР и ЛНР наша позиция должна быть общей, единой: несмотря ни на какие последствия и санкции. Знаете, как говорят – пусть хоть камни с неба падают, но мы объединимся вокруг нашего Президента и поддержим жителей Донбасса. Лично я полностью поддерживаю вчерашнее решение Владимира Владимировича Путина, нашего Президента, о признании независимости двух республик Донбасса, без какой-то отсрочки. И я считаю, что мы все должны поддержать это решение словом и делом», – заявил Андрей Травников.

Напомним, что Президент России Владимир Путин 21 февраля принял решение и подписал соответствующие указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

«Вчерашним решением можно гордиться всем нам. В этом зале почти все из Советского Союза, и нас с Украиной столько связывает, и родственные связи, и все остальные. Украина для нас – это родные люди, а своих, как у нас Президент говорит, мы никогда не бросаем. Восемьсот тысяч жителей Донбасса уже приняли гражданство России. Мне кажется, тут даже обсуждать нечего – нужно просто поддержать. Вчера мы уже на заседании фракции «Единой России» решили оказать материальную помощь беженцам и самой Донецкой и Луганской республикам», – заявил Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выразил поддержку решению Президента Владимира Путина и заявил, что на городском уровне было принято решение начать сбор средств для гуманитарной помощи жителям Донбасса и беженцам оттуда.

Глава региона подтвердил, что Новосибирская область готова принять беженцев из ЛНР и ДНР, дать им приют. С учетом эпидемиологической ситуации определенно количество человек, которые бы уже сегодня могли приехать в регион, идет работа над поиском дополнительных резервов.

Участники совещания – представители различных политических и общественных сил – высказали единогласную поддержку решения Президента России о признании независимости ДНР и ЛНР.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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