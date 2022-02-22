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Салют 23 февраля: где и во сколько смотреть в Новосибирске

Фото Салют 23 февраля: где и во сколько смотреть в Новосибирске
Фото Салют 23 февраля: где и во сколько смотреть в Новосибирске

Фото: pixabay.com

Салют в честь Дня защитника Отечества прогремит 23 февраля в 21:00 на Михайловской набережной. Он продлится около 20 минут. Напомним, что движение транспорта в районе набережной будет перекрыто с 8:00 до 22:00.

Праздничные залпы начнут звучать уже в 21:00 по местному времени у Михайловской набережной. Они продлятся примерно 20 минут.

Фото Салют 23 февраля: где и во сколько смотреть в Новосибирске 2

В городе для запуска будут использованы 122-мм орудия Д-30 и салютные установки 2А85 на базе автомобиля КамАЗ. Ранее на территории Кемеровской области на полигоне Юргинский прошли практические тренировки перед праздником, чтобы отработать порядок и синхронность выстрелов из орудий и пусков из салютных установок.

Всего ожидается 30 залпов из военных гаубиц и запуск боле 800 фейерверков.

Фото Салют 23 февраля: где и во сколько смотреть в Новосибирске 3

Напомним, что в связи с проведением праздничного салюта движение от площади Будагова до парковки у административного здания на Обской, 2 с 08:00 до 22:00 перекроют, проезд будет организован по дорогам общего пользования. Также в указанный промежуток времени припарковаться у здания на Обской, 2 будет невозможно.

Ранее, Сиб.фм писал о том, Минтруд напомнил о короткой рабочей неделе в связи с 23 Февраля. Время работы метрополитена перейдёт на режим выходного дня в День защитника Отечества, а также Wink подготовил подборку лучших фильмов к мужскому празднику.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

Новосибирская область
салют
михайловская набережная
выходной
23 февраля
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