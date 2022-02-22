Стартовал набор волонтёров на чемпионат мира по волейболу FIVB-2022 в Новосибирске

Фото с сайта volley2022.ru

Набор волонтёров на чемпионат мира по волейболу FIVB-2022, который пройдёт в 10 городах России, включая Новосибирск, открыт.

В минувший понедельник, 21 февраля, стартовал набор волонтёров на чемпионат мира по волейболу FIVB-2022. Приём заявок продлится до конца апреля, всего для работы на чемпионате требуется около 3 тысяч добровольцев.

Набор ведётся по 18 направлениям, среди которых аккредитация, медобслуживание, сервисы для зрителей и организация маркетинговых мероприятий.

Подать заявку, ознакомиться с тонкостями работы по каждому из направлений и узнать, какие этапы перед работой на чемпионате предстоит пройти волонтёру, можно по ссылке.

Чемпионат мира по волейболу среди мужских команд в 2022 году впервые пройдёт в России, примут его сразу 10 городов, в числе которых будут и сибирские — Красноярск, Кемерово и Новосибирск.

Начнутся соревнования 26 августа, а завершатся 11 сентября. За это время будет сыграно 70 матчей. Матч-открытие пройдёт в Санкт-Петербурге.

В Новосибирске, напомним, сыграют команды группы С. В её состав вошли сборные Польши, Болгарии, Мексики и США.

По мнению звезды болгарского волейбола доигровщика турецкого клуба «Зираат Банк» Мартина Атанасова, фаворит турнира — хозяйка, сборная Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).