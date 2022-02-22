Тенденции сезона: правила ночного ухода за кожей

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Так задумано природой, что в ночное время наш организм восстанавливается, интенсивно протекают процессы детокса и мы преображаемся. Это касается и нашей кожи. Почему же при этом ночной уход так важен? Дело в том, что у всех органов есть свои суточные биоритмы.

Для кожи он заключается в особом распознавании уровня освещённости, и в дневное время включается максимальная защита, а в ночное все ресурсы направлены на восстановление. С 23 до 3 часов ночи деление клеток возрастает в несколько раз, поры кожи открываются, увеличивается микроциркуляция и тканевое дыхание, что особенно благоприятно для внесения дополнительных питательных и стимулирующих веществ.

Для этого и придуманы ночные питательные кремы, состав которых отличается от дневных. Как правило, они более обогащенные и помогают решать многие задачи:

отбеливание и выравнивание тона кожи. Ночью кожа не подвергается солнечным лучам и выработка меланина снижается, поэтому осветляющие средства работают интенсивнее;

увлажнение и питание. Во время сна происходят восстановительные процессы в гидролипидном слое кожи;

подтягивание и разглаживание. Активные вещества для борьбы со старением более эффективны в ночное время, так как кожа более восприимчива по своим биоритмам;

регенерация и восстановление. Дополнительное питание усиливает естественные процессы регенерации.

Косметическая индустрия учитывает все тонкие нюансы природных механизмов восстановления и предлагает уходовые продукты в соответствии с естественными циклами биорегулирования. Таким средством является ночной питательный крем «морковь + панты марала» от компании ANTLER.

Состав продукта целенаправленно компенсирует недостаток полезных веществ и восстанавливает функцию кожи. Действующие компоненты взаимодополняют друг друга и усиливают общий оздоровительный эффект.

Основу крема составляют питательные растительные масла: рыжиковое, арахисовое и масло примулы вечерней. Они содержат высокую концентрацию витаминов А, Е, F и омега-3-6-9 жирных кислот, восстанавливающих барьерную защиту кожи, предупреждают аллергию и раздражения, устраняют шелушения. Кожа становится мягкой и эластичной.

Акцент питательного крема в экстракте моркови и пантов марала. Эти ингредиенты являются сильнейшими антиоксидантами с мощным омолаживающим действием, активно замедляют процессы старения, возвращают тонус и упругость, разглаживают и подтягивают кожу.

Липосомный комплекс с ресвератролом проникает вглубь базального слоя и блокирует разрушение структурных белков кожи, осветляет и способствует снижению пигментации.

Направленность действия поддерживают и усиливают экстракты алоэ, облепихи, каштана и солодки. Растительные комплексы укрепляют сосудистую стенку, убирают воспаления и покраснения, обеспечивают иммунную защиту клеток кожи, снимают отечность.

За счет интенсивного питания утром кожа выглядит отдохнувшей и здоровой. Морщинки разглаживаются, контур лица подтягивается, кожа выглядит моложе.

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