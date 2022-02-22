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общество

Травников исключил введение обязательной вакцинации от COVID-19 для студентов в Новосибирской области

Фото Травников исключил введение обязательной вакцинации от COVID-19 для студентов в Новосибирской области
Фото Травников исключил введение обязательной вакцинации от COVID-19 для студентов в Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова

Введение обязательной вакцинации от коронавируса для студентов в Новосибирской области не рассматривается, заявил 21 февраля губернатор Андрей Травников.

Власти почти 20 российских регионов сделали вакцинацию от COVID-19 для студентов обязательной, но Новосибирская область не войдёт в их число, заверил губернатор Андрей Травников.

«Вообще я за всеобщую обязательную вакцинацию, особенно в таких ситуациях, когда из-за пандемии под угрозой находится всё общество. Но вводить обязательную вакцинацию в отношении отдельных категорий, в том числе студентов, на мой взгляд, неправильно. Поэтому я такую идею не поддерживаю», — пояснил он 21 февраля в ходе прямого эфира на телеканале ОТС.

Травников также отметил, что не поддерживает принудительную вакцинацию и среди школьников. По его словам, дети и их родители должны самостоятельно принимать решение о необходимости прививки.

Напомним, ранее во вторник на оперативном совещании в правительстве губернатор перечислил антиковидные ограничения, которые вскоре будут отменены. Подробнее об этом можно узнать на сайте «АиФ-Новосибирск».

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
Новосибирск
коронавирус
вакцинация
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