Травников исключил введение обязательной вакцинации от COVID-19 для студентов в Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова

Введение обязательной вакцинации от коронавируса для студентов в Новосибирской области не рассматривается, заявил 21 февраля губернатор Андрей Травников.

Власти почти 20 российских регионов сделали вакцинацию от COVID-19 для студентов обязательной, но Новосибирская область не войдёт в их число, заверил губернатор Андрей Травников.

«Вообще я за всеобщую обязательную вакцинацию, особенно в таких ситуациях, когда из-за пандемии под угрозой находится всё общество. Но вводить обязательную вакцинацию в отношении отдельных категорий, в том числе студентов, на мой взгляд, неправильно. Поэтому я такую идею не поддерживаю», — пояснил он 21 февраля в ходе прямого эфира на телеканале ОТС.

Травников также отметил, что не поддерживает принудительную вакцинацию и среди школьников. По его словам, дети и их родители должны самостоятельно принимать решение о необходимости прививки.

Напомним, ранее во вторник на оперативном совещании в правительстве губернатор перечислил антиковидные ограничения, которые вскоре будут отменены. Подробнее об этом можно узнать на сайте «АиФ-Новосибирск».