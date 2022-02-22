Ученый из Новосибирска с редкой болезнью попал на «Первый канал»

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Новосибирский ученый с редкой и неизлечимой болезнью попал на шоу «Жить здорово» на федеральном телеканале.

Генетик из Новосибирска с редкой болезнью появился в новом выпуске шоу «Жить здорово» на Первом канале. Выпуск с Антоном Сивковым вышел в эфир 17 февраля.

Ученый из Новосибирска Антон Сивков стал героем выпуска шоу на Первом канале под названием «Пляски поневоле». Болезнь проявилась у генетика пять лет назад – это генетическое заболевание «хорея Гентингтона», еще одно название редкой болезни – «пляса святого Витта». Оно выражается в нарушении речи, памяти, в навязчивых движениях, которые мешают выполнять будничные действия. Самый яркий симптом болезни – пританцовывающие движения.

Из-за диагноза ученому пришлось перейти на другую должность – раньше он был полноценным научным сотрудником ИЦИГ СО РАН, а сейчас ему доверяют только составление отчетов. Кроме того, от Антона ушла жена, не выдержав совместной жизни с человеком с неизлечимой болезнью.

Ведущая шоу «Жить здорово» Елена Малышева объяснила, что болезнь может дать о себе знать в любом возрасте, зависит это от количества генетических поломок в разных местах.

«Человек непроизвольно делает, как считается, полутанцевальные движении. Этим людям инвалидность нужно давать. Им трудно жить, трудно лечиться», – заявила Малышева.

Врач добавила, что пока медицина не нашла лекарства от хореи Гентингтона, однако в ближайшие 7-12 лет все может измениться. Так как эта болезнь является наследственной и передается генетическим путем, искать и устранять причину необходимо на уровне ДНР, сообщает АиФ-Новосибирск.