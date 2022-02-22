В Новосибирске на «Речном вокзале» образовалась очередь из-за смены турникетов

Фото читателя «МК в Новосибирске»

Утром 22 февраля на входе на станцию метро «Речной вокзал» в Новосибирске скопились длинные очереди. По словам пассажиров, причиной стала замена турникетов.

Утром во вторник, 22 февраля, попасть к поездам на станции метро «Речной вокзал» в Новосибирске было непросто. По словам жителя Первомайского района Юрия, чей путь на работу ежедневно пролегает через эту станцию, из-за очередной замены турникетов у входа скопились толпы пассажиров.

«Убрали старые турникеты, которые ещё вчера были на месте. Теперь всем приходится идти с того входа, где установили новые. В метро большая давка. Очереди выстраиваются прямо от входных дверей», — рассказал мужчина «МК в Новосибирске».

Напомним, что замена части турникетов на «Речном вокзале» завершилась в конце декабря 2021 года. Начальник МУП «Новосибирский метрополитен» Аркадий Чмыхайло отмечал, что новые пропускные устройства более безопасны и эстетичны. Впоследствии все турникеты на станции будут заменены.