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В Новосибирской области коллективный иммунитет достиг 72 %

Фото В Новосибирской области коллективный иммунитет достиг 72 %
Фото В Новосибирской области коллективный иммунитет достиг 72 %

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал жителей региона к ревакцинации.

Губернатор Андрей Травников рассказал, что в Новосибирской области коллективный иммунитет составил 72,8 %. Об этом глава региона рассказал во время прямого эфира на телеканале ОТС 22 февраля.

«Буду опираться на опыт борьбы с гриппом. Когда разработана базовая вакцина, в период каждого эпидсезона дают рекомендации. И я считаю, что будет применяться такая же тактика. Конечно, можно испытать на себе такой способ получения иммунитета – заболеть. Но где гарантия, что пройдёт всё без последствий? Лучше вакцинироваться», – резюмировал губернатор.

Также Андрей Травников отметил, что теперь главный вопрос в регионе это ревакцинация жителей. Многие люди не прошли до конца курс вакцинации, а срок первой прививки уже истекает. В связи с этим он напомнил о важности своевременной ревакцинации.

Отметим, что во время прямого эфира губернатор Андрей Травников ответил на самые волнующие вопросы жителей региона. Как пишет «АиФ-Новосибирск», глава региона заявил о создании штаба помощи беженцам из ЛНР и ДНР, а также высказал мнение о признании Путиным республик Донбасса. Кроме того, мэр Анатолий Локоть призвал готовиться к сложному развитию событий в связи со сложившейся ситуацией.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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