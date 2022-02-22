В Новосибирской области отменили QR-коды в салонах красоты с 1 марта 2022 года

Фото Густаво Зырянова
22 февраля губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил о снятии с 1 марта части ограничений из-за коронавируса в регионе.
В Новосибирской области с 1 марта отменяется требование о QR-кодах в парикмахерских, салонах красоты, массажных и SPA-салонах. Об этом во вторник, 22 февраля, объявил губернатор региона Андрей Травников.
Глава субъекта подчеркнул, что решение о смягчении ковидных ограничений было принято утром 21 февраля по итогам координационного совещания по противодействию коронавирусу.
«Сегодня все решения будут закреплены на внеочередном заседании правительства Новосибирской области», – отметил Травников.
Также с 15 марта разрешается проведение спортивных мероприятий, которые были приостановлены в начале февраля 2022 года.
Кроме отмены требований QR-кодов, власти разрешили работодателям самим определять численность сотрудников, работающих удалённо, с учётом эпидобстановки в коллективе.
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