В Новосибирской области отменили QR-коды в салонах красоты с 1 марта 2022 года

Фото Густаво Зырянова

22 февраля губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил о снятии с 1 марта части ограничений из-за коронавируса в регионе.

В Новосибирской области с 1 марта отменяется требование о QR-кодах в парикмахерских, салонах красоты, массажных и SPA-салонах. Об этом во вторник, 22 февраля, объявил губернатор региона Андрей Травников.

Глава субъекта подчеркнул, что решение о смягчении ковидных ограничений было принято утром 21 февраля по итогам координационного совещания по противодействию коронавирусу.

«Сегодня все решения будут закреплены на внеочередном заседании правительства Новосибирской области», – отметил Травников.

Также с 15 марта разрешается проведение спортивных мероприятий, которые были приостановлены в начале февраля 2022 года.

Кроме отмены требований QR-кодов, власти разрешили работодателям самим определять численность сотрудников, работающих удалённо, с учётом эпидобстановки в коллективе.