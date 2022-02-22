Wink подготовил подборку лучших фильмов к 23 Февраля

Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

К 23 Февраля видеосервис Wink составил подборку лучших фильмов, которые станут источником вдохновения, силы и уверенности в себе. Это проверенные временем и рейтингами киносюжеты, полные приключений и зрелищных сражений.

Фильмы отечественного производства связаны общей темой: главные герои – военные лётчики. В драме «Лётчик» (12+) рассказана история, основанная на подвиге знаменитого Алексея Маресьева, действие происходит зимой 1941 года под Москвой. Фильм «Небо» (12+) переносит нас в новейшее время: это первый художественный фильм, рассказывающий о реальной контртеррористической операции в Сирии.

Американская картина «Ледяной драйв» (16+) напоминает о подвиге в мирное время. Герой Лиама Нисона, дальнобойщик Майк, спешит к людям в обрушившейся шахте. Под колёсами его грузовика – тонкий апрельский лёд, а значит, реальный ледяной драйв зрителям обеспечен. Ещё одно скоростное муви ожидает поклонников Доминика Торетто в «Форсаже 9» (12+). Герою Вина Дизеля предстоит защищать самое ценное – свою семью, но и его главный противник окажется не чужим ему человеком.

Для мужчин, уверенно смотрящих в будущее, станет подарком триллер «Веном 2» (16+) – история борьбы с внешним врагом и со злом внутри себя. Недавняя премьера Wink «Чемпион мира» (12+), в центре которой – шахматная партия Ивана Янковского и Константина Хабенского в ролях Анатолия Карпова и Виктора Корчного, покажет, как чёрно-белая доска может быть ещё одним полем битвы.

Напоследок Wink приготовил секретное оружие, без которого не обойтись ни одному герою – юмор. Сериал «Голяк» (18+) поможет снять напряжение, ведь здесь можно просто насладиться приключениями компании британских парней под предводительством мелкого жулика Винни О’Нила (Дэмиен Молони). А характерный перевод Гоблина добавит английскому юмору остроты.

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