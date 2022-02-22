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экономика

Заместителем управляющего отделением Сбербанка в Новосибирске назначен Никита Макаренко

Фото Заместителем управляющего отделением Сбербанка в Новосибирске назначен Никита Макаренко
Фото Заместителем управляющего отделением Сбербанка в Новосибирске назначен Никита Макаренко

Фото: Сбер

Сибирский банк ПАО «Сбербанк» провёл кадровые изменения в команде отделения в Новосибирске – на должность заместителя управляющего назначен Никита Макаренко, который будет курировать работу блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес».

Никита Макаренко пришёл в команду Сбербанка в 2016 году на должность клиентского менеджера отдела угольной промышленности и металлургии и прошёл путь до исполнительного директора в сегменте крупнейших клиентов, где курировал направление металлургии и угольной промышленности в Сибири. В 2020 году был назначен на должность заместителя управляющего Томским отделением Сбербанка.

Окончив магистратуру в НГУ по направлению «экономика», в 2019 году прошёл профессиональную переподготовку для руководителей высшего звена в корпоративном университете Сбербанка по программе «Сбербанк-2020», которая была разработана с Европейским институтом управления бизнесом Insead. По результатам 2021 года награждён почётной грамотой Сибирского банка за стабильно высокие результаты в работе.

«Никита показал себя как талантливый управленец – под его руководством блок «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Томского отделения добился впечатляющих результатов. Поздравляю Никиту с назначением и желаю успехов в новой должности – уверен, что в Новосибирске он проявит себя с наилучшей стороны», – отметил управляющий Новосибирским отделением ПАО «Сбербанк» Николай Шилов.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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