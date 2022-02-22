Жительница Донецка рассказала о происходящем в городе

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Александра рассказала о ситуации в центре и на окраинах Донецка. В Донецке отмечается небольшое обострение обстановки, на окраинах города слышны выстрелы, но они не умолкали последние восемь лет, сообщила в разговоре с NEWS.ru жительница Донецка Александра. По её словам, в центре города сейчас относительно спокойно. Девушка рассказала, что большинство жителей не хотят эвакуироваться. Она также решила оставаться в Донецке.

Я живу в центре города, мне очень хорошо слышны выстрелы, но я верю, что сейчас очень много провокаций и до капитального обстрела всего Донецка не дойдёт. Людям, которые живут в отдалённых и опасных районах, действительно безопаснее будет уехать сейчас. Но в целом жители Донецка хотят быть дома, у многих работа, пожилые и больные родители, маленькие дети и мужья, которых сейчас не выпустят, а жёны их не бросят, —

сказала Александра.

Она отметила, что в центре города обстановка пока относительно спокойная. Сама девушка не планирует уезжать из Донецка, в котором живёт её семья и молодой человек.