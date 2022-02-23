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Билеты на матчи плей-офф "Сибири" с "Салаватом Юлаевым": когда можно купить на сайте и в кассах

Фото Билеты на матчи плей-офф "Сибири" с "Салаватом Юлаевым": когда можно купить на сайте и в кассах
Фото Билеты на матчи плей-офф "Сибири" с "Салаватом Юлаевым": когда можно купить на сайте и в кассах

Фото с официального сайта hcsibir.ru, pixabay.com

Приобрести билеты на матчи плей-офф «Сибири» с «Салаватом Юлаевым» 6 и 8 марта можно уже 28 февраля с 15:00 на официальном сайте и в кассах города.

Желающие попасть на матч могут приобрести в одни руки не больше трёх билетов. Детям до трех лет вход бесплатный, без занимаемого места.

Стоимость билетов можно посмотреть на официальном сайте. Кассы города работают в будние дни с 10:00 до 20:00, в выходные и праздничные – с 10:00 до 17:00.

Фото Билеты на матчи плей-офф

Напомним, что хоккейная команда «Сибирь» по итогам регулярного сезона заняла 6 место в конференции «Восток», обойдя «Барыс» и «Нефтехимик». Правда, отрыв от третьего места, на котором оказалась уфимская команда, был гораздо весомее, чем сейчас: 109 очков против 83 у «Сибири».

Преимущество «Салавата Юлаева» в плей-офф также оказалось подавляющим. «Сибирь» — новичок игр на вылет — не смогла выиграть ни одного матча. В Уфе поражения 2:5, 1:3, а в Новосибирске 2:6 и 0:5.

Фото Билеты на матчи плей-офф

Не смотря на сухое поражение в последней игре Кубка Гагарина, болельщики на ЛДС «Сибирь» громко выкрикивали своей команде: «Молодцы»!

Только 5 шайб «Сибирь» тогда смогла забросить в ворота уфимцев, и вот их авторы: Вячеслав Белов, Вилле Ниеминен, Степан Санников, Александр Кутузов и Алексей Медведев. Ворота нашей команды в той серии защищали Стефан Лив и Юрий Ключников.

Фото Билеты на матчи плей-офф

А «Салават Юлаев» потом обыграл и всех последующих соперников и выиграл кубок Гагарина.

Интересная деталь противостояния-2022: два игрока выйдут на лед из серии 2011 года, но если тогда они оба играли за «Сибирь», то теперь один из них выйдет в форме «Салавата Юлаева»: Степан Санников. Второй хоккеист – это Константин Алексеев!

Фото Билеты на матчи плей-офф

Отметим, что допуск на домашние матчи ХК «Сибирь» будет осуществляться при предъявлении действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации против коронавируса либо перенесенное в последние 12 месяцев заболевание (в электронном виде или на бумажном носителе).

Ранее, Сиб.фм писал о том, что хоккейный эксперт оценил перспективы вратаря «Сибири» Сятери после золота на Олимпиаде. Мужская сборная впервые за 40 лет принесла России золото в лыжной гонке, а также стало известно где и в каком году пройдёт следующая зимняя Олимпиада.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

хоккей
Новосибирская область
билеты
ХК «Сибирь»
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