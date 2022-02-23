В Новосибирской области проживает 127 мужчин старше 100 лет

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

127 жителей Новосибирска и региона преодолели порог возраста в 100 лет.

В Новосибирской области зафиксировали 127 мужчин-долгожителей — все они на начало 2021 года преодолели отметку в 100 лет. Об этом сообщили в службе статистики Новосибирскстат.

По данным службы, на 2021 год в регионе проживали больше восьми тысяч мужчин, чей возраст превысил значение в 85 лет.

При этом средний возраст мужчин в Новосибирской области составил 37,1 года (по данным 2020 года). В статистике отразили и территориальный фактор: например, средний возраст мужчин, проживающих в сельской местности, увеличивается до 38,3 года. Значение возраста тех, кто живёт в городе, наоборот, ниже — 36,7 года.

Как указывает Новосибирскстат, за 2020 год в Новосибирской области количество рождённых мальчиков превысило число родившихся девочек на 0,6 тысяч. Таким образом, в 2020 году в регионе зарегистрировали 14,7 новорождённых младенцев мужского пола.

Напомним, на 1 января 2022 года в Новосибирске проживало 1 620 000 человек — почти на шесть тысяч меньше, чем в 2020 году.