Что означает первый день Масленицы 28 февраля 2022 года и когда сжигают чучело Зимы

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Блинная неделя начнётся 28 февраля 2022 года и продлится до 6 марта. В первый день праздника люди выпекали как можно больше блинов, чтобы угостить ими своих родственников и соседей. По традиции, в конце недели жители сжигали чучело Масленицы и развеивали пепел по полям для хорошего урожая в следующем году.

Главная традиция, которая сохранилась до сих пор – это выпекание блинов. Наши предки считали, что блины являются символом Солнца, так как внешне они схожи по форме и цвету. Кроме того, есть поверь о том, что хозяйки должны испечь как можно больше блинов, чтобы в году было как можно больше солнечных дней.

Также в блинную неделю принято ходить друг к другу в гости, чтобы угоститься разными блюдами. А в конце недельного торжества люди сжигали чучело зимы.

Первый день Масленицы, 28 февраля, было принято отправлять жён своих сыновей в гости к родителям, а вечером самим навещать родню. Важно знать, что в этот день ни в коем случае нельзя обижать своих сватов, поэтому важно позаботиться о том, чтобы они были сыты.

За неделю до праздника жители начинали постройку оборудования для развлечений. А уже в первый день блинной недели достраивали их, например, устанавливали качели, формировали ледяные горки, строили снежные крепости. Всё старались сделать как можно быстрее, чтобы не отвлекаться на это во время празднования.

В масленичный понедельник первый блин всегда отдавали неимущим, чтобы те смогли помянуть души усопших родственников.

А 6 марта, называемое «Прощённым воскресеньем» считали самым главным днём всей Сырной седмицы. Так как в эту дату совершалось заговенье перед Великим постом. Православные просят прощения друг у друга, а в ответ слышат «Бог простит, и я прощаю».

Также в этот день принято поминать усопших и посещать кладбища. Помимо того, это был последний день, когда в пищу можно было употреблять продукты животного происхождения. Всю праздничную еду, которую наготовили в течение недели, нужно было доесть. Остатки или раздавали нищим, или сжигали – дурной приметой считалось выбросить еду или дать ей пропасть.

Днём было принято ходить в баню, а вечером собираться на площади, чтобы сжечь чучело Масленицы. А пепел, который оставался после сожжения, нужно рассеять по полям, чтобы в будущем году получился хороший урожай.

Ранее, Сиб.фм опубликовал простой рецепт вкусных блинов без комочков. Какого числа начинается Великая блинная неделя и как правильно отмечать верующим, а также что означает каждый из дней Масленицы.