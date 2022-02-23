Что подарить парню на 23 февраля не дороже 1000 рублей

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День защитника Отечества – это важный праздник, в который все девушки стараются уделить внимание и подобрать хороший подарок для своих защитников. Однако, может возникнуть ситуация, что ваш бюджет весьма ограничен и вы не сможете совершить дорогую покупку. Соответственно, вам придётся искать подарок на 23 февраля, например, в пределах 1000 рублей. Что можно купить на такую сумму – выяснил Сиб.фм

Банка леденцов «Армейский паёк» – 399 рублей

Универсальный подарок для мужчины любого возраста, профессии и семейного положения. Стилизованная под "Армейский сухой паек" железная банка с вкуснейшим жевательным мармеладом может стать прекрасным презентом на 23 февраля или любой другой праздник.

Ключница «Граната» – 490 рублей

Настоящая мужская ключница в форме гранаты. Помимо основной функции — хранения ключей, в ней предусмотрено отделение для различных мелких вещей (наушники, монеты и т.д.). Ключницу можно носить как в сумке, так и закрепить к поясу при помощи карабина.

Стопка с пулей – 390 рублей

Небанальный подарок – стопка с пулей или набор таких стопок оставит яркие впечатления на любом торжестве. Сувенир с "мужским" характером выполнен из прозрачного стекла, сама пуля — цельнометаллическая. В месте проникновения пули заметно характерное углубление. Картина настолько реалистичная, что возникает ощущение застывшего момента. Будто всё происходит в реальном времени.

3D-форма для льда в виде обоймы «Патроны АК-47» – 350 рублей

Итак, возьмите форму. Откройте ее. В нижнюю часть залейте воду. Хотя это может быть не только вода, а, к примеру, фруктовый сок. Или еще что-то жидкое. Закройте форму и поставьте ее в морозильную камеру. Через короткое время ледяные патроны будут готовы к применению. Точно так же можно изготовить не только лед, а и мармелад, шоколадные конфеты. Форма для льда Патроны АК-47 изготовлена из пищевого пластика черного цвета. В одной форме можно изготовить 10 патронов – этого вполне достаточно для того, чтобы обеспечить зарядами даже небольшую вечеринку.

Флешка «Пистолет» — 490 рублей

Конечно, к настоящему пистолету флешка не имеет никакого отношения, если не считать внешнего вида. Потому что её корпус — один-в-один пистолет. Только маленький. Корпус сделан из резины — этот материал лучше пластика, так как резина имеет большую упругость, а значит, не трескается и не деформируется при падении.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что россияне получат по 5000 рублей на карты «Мир» 23 февраля 2022 года. Поздравления с 23 февраля 2022: новые открытки и стихи ко Дню защитника Отечества, а также подборка лучших фильмов к празднику мужчин.