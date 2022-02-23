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Что подарить парню на 23 февраля не дороже 1000 рублей

Фото Что подарить парню на 23 февраля не дороже 1000 рублей
Фото Что подарить парню на 23 февраля не дороже 1000 рублей

Фото: pixabay.com

День защитника Отечества – это важный праздник, в который все девушки стараются уделить внимание и подобрать хороший подарок для своих защитников. Однако, может возникнуть ситуация, что ваш бюджет весьма ограничен и вы не сможете совершить дорогую покупку. Соответственно, вам придётся искать подарок на 23 февраля, например, в пределах 1000 рублей. Что можно купить на такую сумму – выяснил Сиб.фм

Банка леденцов «Армейский паёк» – 399 рублей

Фото Что подарить парню на 23 февраля не дороже 1000 рублей 2

Универсальный подарок для мужчины любого возраста, профессии и семейного положения. Стилизованная под "Армейский сухой паек" железная банка с вкуснейшим жевательным мармеладом может стать прекрасным презентом на 23 февраля или любой другой праздник.

Ключница «Граната» – 490 рублей

Фото Что подарить парню на 23 февраля не дороже 1000 рублей 3

Настоящая мужская ключница в форме гранаты. Помимо основной функции — хранения ключей, в ней предусмотрено отделение для различных мелких вещей (наушники, монеты и т.д.). Ключницу можно носить как в сумке, так и закрепить к поясу при помощи карабина.

Стопка с пулей – 390 рублей

Фото Что подарить парню на 23 февраля не дороже 1000 рублей 4

Небанальный подарок – стопка с пулей или набор таких стопок оставит яркие впечатления на любом торжестве. Сувенир с "мужским" характером выполнен из прозрачного стекла, сама пуля — цельнометаллическая. В месте проникновения пули заметно характерное углубление. Картина настолько реалистичная, что возникает ощущение застывшего момента. Будто всё происходит в реальном времени.

3D-форма для льда в виде обоймы «Патроны АК-47» – 350 рублей

Фото Что подарить парню на 23 февраля не дороже 1000 рублей 5

Итак, возьмите форму. Откройте ее. В нижнюю часть залейте воду. Хотя это может быть не только вода, а, к примеру, фруктовый сок. Или еще что-то жидкое. Закройте форму и поставьте ее в морозильную камеру. Через короткое время ледяные патроны будут готовы к применению. Точно так же можно изготовить не только лед, а и мармелад, шоколадные конфеты. Форма для льда Патроны АК-47 изготовлена из пищевого пластика черного цвета. В одной форме можно изготовить 10 патронов – этого вполне достаточно для того, чтобы обеспечить зарядами даже небольшую вечеринку.

Флешка «Пистолет» — 490 рублей

Фото Что подарить парню на 23 февраля не дороже 1000 рублей 6

Конечно, к настоящему пистолету флешка не имеет никакого отношения, если не считать внешнего вида. Потому что её корпус — один-в-один пистолет. Только маленький. Корпус сделан из резины — этот материал лучше пластика, так как резина имеет большую упругость, а значит, не трескается и не деформируется при падении.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что россияне получат по 5000 рублей на карты «Мир» 23 февраля 2022 года. Поздравления с 23 февраля 2022: новые открытки и стихи ко Дню защитника Отечества, а также подборка лучших фильмов к празднику мужчин.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Новосибирская область
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