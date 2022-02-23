Длинные выходные в марте: Минтруд опубликовал календарь рабочих и праздничных дней в 2022 году

Фото: pixabay.com

Следующие длинные выходные у россиян будут уже в марте. Они продлятся три дня подряд в честь Международного женского дня.

Правительство РФ утвердило календарь выходных и праздничных дней на 2022 год. Таким образом, в текущем году будет 247 рабочих и 118 выходных дней.

Выходные и праздничные дни в РФ определяются статьей 112 Трудового кодекса. Международный женский день, который каждый год отмечается в марте, по закону нерабочий. При этом власти устанавливают, сколько будет длиться отдых, приуроченный к 8 марта, и переносятся ли выходные.

Так как 8 марта в 2022 года приходится на вторник, правительство приняло решение перенести выходной с субботы, 5 марта, на понедельник, 7 марта. Соответственно, граждан ждут трехдневные выходные дни с 6 по 8 марта (с субботы по вторник).

Выходные дни в марте:

6- 8 марта;

12-13 марта;

19-20 марта;

26-27 марта.

Каникулы в мае начнутся с длинных выходных с 30 апреля по 3 мая, вторые майские выходные будут ещё длиннее – с 7 по 10 мая. Выходные, 1 и 2 января, были перенесены на 3 и 10 мая соответственно. А в июне выходные будут с 11 по 13 число, а потом в ноябре – с 4 по 6-е.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске перекрыли проезд в районе площади Будагова из-за Дня защитника Отечества. Где и во сколько смотреть салют на Михайловской набережной, а также мэрия Новосибирска разрешит доступ к памятнику Покрышкину только по праздникам.