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Длинные выходные в марте: Минтруд опубликовал календарь рабочих и праздничных дней в 2022 году

Фото Длинные выходные в марте: Минтруд опубликовал календарь рабочих и праздничных дней в 2022 году
Фото Длинные выходные в марте: Минтруд опубликовал календарь рабочих и праздничных дней в 2022 году

Фото: pixabay.com

Следующие длинные выходные у россиян будут уже в марте. Они продлятся три дня подряд в честь Международного женского дня.

Правительство РФ утвердило календарь выходных и праздничных дней на 2022 год. Таким образом, в текущем году будет 247 рабочих и 118 выходных дней.

Фото Длинные выходные в марте: Минтруд опубликовал календарь рабочих и праздничных дней в 2022 году 2

Выходные и праздничные дни в РФ определяются статьей 112 Трудового кодекса. Международный женский день, который каждый год отмечается в марте, по закону нерабочий. При этом власти устанавливают, сколько будет длиться отдых, приуроченный к 8 марта, и переносятся ли выходные.

Фото Длинные выходные в марте: Минтруд опубликовал календарь рабочих и праздничных дней в 2022 году 3

Так как 8 марта в 2022 года приходится на вторник, правительство приняло решение перенести выходной с субботы, 5 марта, на понедельник, 7 марта. Соответственно, граждан ждут трехдневные выходные дни с 6 по 8 марта (с субботы по вторник).

Выходные дни в марте:

  • 6- 8 марта;
  • 12-13 марта;
  • 19-20 марта;
  • 26-27 марта.

Фото Длинные выходные в марте: Минтруд опубликовал календарь рабочих и праздничных дней в 2022 году 4

Каникулы в мае начнутся с длинных выходных с 30 апреля по 3 мая, вторые майские выходные будут ещё длиннее – с 7 по 10 мая. Выходные, 1 и 2 января, были перенесены на 3 и 10 мая соответственно. А в июне выходные будут с 11 по 13 число, а потом в ноябре – с 4 по 6-е.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске перекрыли проезд в районе площади Будагова из-за Дня защитника Отечества. Где и во сколько смотреть салют на Михайловской набережной, а также мэрия Новосибирска разрешит доступ к памятнику Покрышкину только по праздникам.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

отдых
Новосибирская область
праздники
Минтруд
8 марта
длинные выходные
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