Как отдыхаем 8 марта 2022 года - будет ли выходной в Международный женский день

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Женский праздник 8 марта в 2022 году придётся на вторник. В связи с этим граждан ожидает перенос выходных дней. Как россияне будут отдыхать в марте – расскажет Сиб.фм.

Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ, 8 марта будет нерабочим праздничным днём.

Так как 8 марта в этом году приходится на вторник, власти приняли решение перенести выходной с субботы, 5 марта, на понедельник, 7 марта. Таким образом, россияне будут отдыхать 6, 7 и 8 марта (воскресенье, понедельник и вторник).

Кроме того, суббота, 5 марта, будет предпраздничной датой, поэтому руководители должны будут отпустить своих работник на час раньше обычного.

В марте 2022 году предстоит ещё девять нерабочих дней:

6-8 марта;

12-13 марта;

19-20 марта;

26-27 марта.



Мы подобрали некоторые интересные факты:

В Лаосе 8 марта — выходной день только для женщин. А в Китае 8 марта выходным не считается, хотя, опять же, только женщины в этот день имеют право работать на несколько часов меньше;

В 1971 году женщины получили самое масштабное поздравление из возможных: огромную восьмерку на поверхности Луны «нарисовал» колесами советский луноход. Цифра до сих пор там: из-за отсутствия осадков и эрозии она может просуществовать практически вечно;

Изначально 8 Марта был Днем международной солидарности трудящихся женщин в борьбе за равноправие с мужчинами;

В Румынии 8 Марта – двойной праздник. Этот день совпадает с Днем Матери, во время которого дети дарят подарки мамам и бабушкам;

В Португалии женщины отмечают 8 марта исключительно в компании подруг, устраивая девичники. Мужчинам на такие встречи вход воспрещен;

В Японии женские праздники длятся почти весь март. В этот список входит не только 8 марта, но и праздники Кукол, Цветения персиков;

День Рождения 8 марта празднуют многие известные мужчины: Петр Дранга (музыкант), Тарзан (шоумен), Андрей Мельниченко (миллиардер), Виктор Добронравов (актер) и прочие. А вот знаменитых женщин в этой категории мало — к ним можно отнести лишь Ксению Бородину и Елену Батурину;

Интересна статистика о подарках. Цветы собирается дарить примерно 55% мужчин, а получить их желают около 43% женщин. При этом ювелирные изделия хотят подарить лишь 8% мужчин, а получить — 15% девушек.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что феминистки отметят 8 марта женским стендапом. Половина компаний отказалась от корпоративов к 23 февраля и 8 марта, а также в Новосибирске уже зацвели тюльпаны к Международному женскому дню.