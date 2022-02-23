Путин записал видеообращение к россиянам 23 февраля

Фото с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества. Видеообращение главы государства размещено на сайте Кремля.

23 февраля президент России Владимир Путин записал обращение к жителям страны, в котором поздравил с Днём защитника Отечества, а также напомнил о существующих угрозах.

"В этот день наши искренние, самые сердечные слова благодарности – ветеранам Великой Отечественной войны. Мы всегда будем помнить, что именно вы – доблестное поколение победителей – сокрушили нацизм, спасли от этой варварской, беспощадной, смертоносной силы свою страну и весь мир. Ваш подвиг – это вершина в истории человечества, великий пример для всех, кто сегодня служит в армии и на флоте, на суше, в воздухе, на море бережёт Россию от внешних угроз", — сказал Путин.

Верховный главнокомандующий подчеркнул, что международная обстановка складывается сегодня непросто, имея в виду военную активность блока НАТО.

"При этом призывы России к выстраиванию системы равной и неделимой безопасности, которая бы надёжно защищала все страны, остаются без ответа", — отметил президент.

Путин напомнил, что интересы граждан страны — превыше всего.

"Поэтому будем и дальше развивать, совершенствовать армию и флот, добиваться, чтобы повышалась их эффективность, чтобы они были оснащены по последнему слову техники", — добавил российский лидер.