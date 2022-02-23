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Разорвавшееся колесо «Урала» убило 9-летнего мальчика в Красноярском крае

Фото Разорвавшееся колесо «Урала» убило 9-летнего мальчика в Красноярском крае
Фото Разорвавшееся колесо «Урала» убило 9-летнего мальчика в Красноярском крае

Фото: пресс-служба прокуратуры Красноярского края

Мальчик в возрасте 9 лет погиб в Эвенкийском районе на севере Красноярского края после взрыва колеса грузового автомобиля «Урал», сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

22 февраля в посёлке Суломай Эвенкийского района Красноярского края умер 9-летний мальчик. Трагедия произошла, когда около 15:00 вместе с 11-летней сестрой он проходил мимо припаркованного автомобиля «Урал», у которого взорвалось колесо. Фрагменты шины разлетелись в стороны, ребёнка задело, в результате он погиб, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Разрыв спровоцировало чрезмерное давление: водитель «Урала», на котором отсутствовали номера, бортировал спущенное колесо и оставил компрессор для накачки включённым, уточнили в надзорном ведомстве.

По факту гибели ребёнка проводится проверка, действиям автомобилиста будет дана оценка. В прокуратуре выяснят, нарушил ли мужчина законодательство в сфере безопасности дорожного движения и транспорта.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, как в Новосибирской области после падения в наполненную водой покрышку умерла годовалая девочка.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Сибирь
прокуратура
Красноярский край
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