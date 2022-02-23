В Новосибирске курьеры начали выносить мусор за пенсионеров и геймеров

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Новосибирцы начали пользоваться услугой платного выноса мусора — покидать свои квартиры не любят пенсионеры и геймеры.

Пенсионеры, инвалиды и геймеры, которые не могут отвлечься от компьютера, чаще других пользуются сервисом платного выноса мусора в Новосибирске.

В целом заказов пока мало, всего 3-4 в день, рассказал ОТС управляющий сервисом по выносу мусора Антон Родин. Поэтому речи об окупаемости не идёт. Говорить о ней можно будет только тогда, когда ежедневно услугой начнут пользоваться минимум 100 горожан, уточнил он.

Хотя пользователей нового сервиса в Новосибирске немного, среди них есть постоянные. В их число входит пенсионерка Евдокия Мякотина.

Женщина объяснила, что дочь купила ей абонемент на месяц за 1 тыс. рублей. Теперь раз в три дня мусор из квартиры пенсионерки забирает курьер. Раньше об этом ей приходилось просить соседей и родственников.

«Это сложно — всем помогать мне каждый день», — отметила женщина.

Сервисом пенсионерка пользуется с удовольствием, не опасаясь, что рискует здоровьем, контактируя с курьером. Пакеты из рук в руки не передаются, их оставляют за дверью.