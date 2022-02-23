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Масленица 2022: простой рецепт вкусных блинов без комочков

Фото Масленица 2022: простой рецепт вкусных блинов без комочков
Фото Масленица 2022: простой рецепт вкусных блинов без комочков

Фото: pixabay.com

Праздник Масленицы начнётся уже 28 февраля и продлится до 6 марта. К приближающейся блинной неделе хозяйки начинают искать рецепт для пышных и ароматных блинов. Как приготовить блинчики быстро и без комочков – расскажет Сиб.фм.

Фото Масленица 2022: простой рецепт вкусных блинов без комочков 2
Существует пять секретов приготовления тонких блинов:

  • Чтобы тесто легче замешивалось, а на блинах появились аккуратные дырочки, нужно использовать продукты комнатной температуры;
  • Не следует добавлять большое количество сахара. Так как они начнут пригорать по краям и перевернуть их будет сложнее. Лучше подавать десерт со сладким сиропом;
  • Не переусердствуйте с замешиванием теста. Если взбивать его слишком долго и сильно, блинчики получатся жёсткими;
  • Тесто для тонких блинов не должно быть густым. Но если блинчики рвутся, добавьте в него 1–2 столовые ложки муки;
  • Чтобы блинчик получился тонким и красивым, необходимо хорошо нагреть смазанную маслом сковороду. Поднятье её, на середину налить немного теста и сделать несколько быстрых движений сковородой вокруг её оси.

Рецепт тонких блинов на молоке

Фото Масленица 2022: простой рецепт вкусных блинов без комочков 3

Вам понадобится: 1 яйцо; 2½ столовой ложки сахара; 500 мл молока; 180 г муки; 1 щепотка соли; 50 мл растительного масла; сливочное масло для смазывания сковороды.

Способ приготовления: в глубокой ёмкости взбейте яйцо с сахаром, а потом влейте молоко. Аккуратно добавляйте муку, соль, масло и снова как следует перемешайте. По консистенции тесто должно получиться чуть гуще, чем вода. Затем смажьте сковороду сливочным маслом и распределите по ней немного теста. Важно подрумянить каждый блинчик с обеих сторон.

Рецепт тонких блинов на молоке, воде и сметане

Фото Масленица 2022: простой рецепт вкусных блинов без комочков 4

Вам понадобится: 2 яйца; 300 мл молока; 50 мл растительного масла + немного для смазывания сковороды; 2 столовые ложки сметаны; 250 мл кипятка; ½ чайной ложки пищевой соды; 3 столовые ложки сахара; щепотка соли; 250 г пшеничной муки.

Способ приготовления: в глубокой тарелке смешайте яйца, молоко, растительное масло и сметану. В кипятке растворите соду и влейте в основную массу. Добавьте сахар и соль и снова тщательно перемешайте. Небольшими порциями сыпьте муку. Перед приготовлением первого блина смажьте сковороду небольшим количеством масла.

Рецепт тонких заварных блинов на молоке и воде

Фото Масленица 2022: простой рецепт вкусных блинов без комочков 5

Вам понадобится: 3 яйца; 3 столовые ложки сахара; ½ чайной ложки соли; 500 мл молока; 250 г муки; 250 мл воды; 40 мл растительного масла + немного для смазывания сковороды.

Способ приготовления: в глубокой чашке миксером или венчиком взбейте яйца в пену. Добавьте сахар, соль и 250 мл молока. Перемешайте, аккуратно добавьте муку и замесите однородное тесто. Дальше влейте остаток молока, перемешайте и налейте кипяток. Снова перемешайте и добавьте в тесто растительное масло. Тщательно взбейте массу венчиком. Сковороду смажьте маслом и раскалите на среднем огне. Наливайте тесто по чуть-чуть и давайте ему подрумяниться с обеих сторон.

Рецепт тонких блинов на сыворотке

Фото Масленица 2022: простой рецепт вкусных блинов без комочков 6

Вам понадобится: 1 л молочной сыворотки; 2 яйца; 1 столовая ложка сахара; 1 чайная ложка соли; 300 г пшеничной муки; 50 г крахмала; ½ чайной ложки соды; 50 г сливочного масла.

Способ приготовления: 500 мл сыворотки доведите до кипения на среднем огне. В глубокой тарелке смешайте яйца, сахар и соль. Затем влейте 500 мл некипячёной сыворотки и аккуратно всыпьте смесь муки и крахмала. Потом кипячёную сыворотку соедините с содой и влейте тонкой струйкой в миску к остальным ингредиентам. Тщательно перемешайте. Тесто должно получиться жидким, но пышным. Сливочное масло растопите в сковороде, влейте в миску и снова перемешайте содержимое. На среднем огне хорошо разогрейте сковороду с остатками масла.

Рецепт тонких яблочных блинов на молоке

Фото Масленица 2022: простой рецепт вкусных блинов без комочков 7

Вам понадобится: 500 мл молока; 2 яйца; 1¼ столовой ложки сахара; 10 г ванильного сахара; щепотка соли; ½ чайной ложки молотой корицы; 180 г муки; 30 мл растительного масла + немного для смазывания сковороды; 2 свежих яблока.

Способ приготовления: в глубокой чашке венчиком соедините молоко, яйца, обычный и ванильный сахар, соль и корицу. Аккуратно добавьте муку и снова взбейте венчиком. Влейте растительное масло и снова перемешайте. Яблоки нужно отчистить от кожуры и сердцевин, потом натереть их на крупной тёрке и добавьте в тесто. Ещё раз тщательно перемешайте. Сковороду смажьте растительным маслом и нагрейте на среднем огне. Выпекайте блинчики с двух сторон, пока они не подрумянятся.

Ранее, Сиб.фм писал о том, какого числа начинается Великая блинная неделя и как правильно отмечать верующим. Что означает каждый из дней Масленичной недели – 2022, а также какого числа в феврале по церковному календарю состоится Вселенская родительская суббота.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Новосибирская область
блины
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