«Закричала, когда гробы опускали в землю»: жительница Новосибирска похоронила мужа и двоих детей после ДТП с пьяным водителем

Фото pixabay.com

Мужа и двоих детей жительницы Новосибирска Анастасии насмерть сбил на перекрёстке пьяный водитель. Женщина нашла в себе силы рассказать, как произошла трагедия, и что она чувствовала во время похорон всей своей семьи.

Жительница Новосибирска Анастасия из-за пьяного водителя в одночасье потеряла всю свою семью: мужа Максима и двоих маленьких детей — Андрея и Кристину. Они погибли в результате ДТП, когда на перекрёстке в них влетел нетрезвый автомобилист.

Тогда семья находилась в Омской области, у родителей женщины, и отправилась на рынок неподалёку от дома. Дочь сидела на шее у отца, а сын шёл рядом, держась за руку.

«Неожиданно я встретила свою старую знакомую, с которой не виделась несколько лет. Муж сказал: «Вы болтайте, а мы вперёд пойдем. Догонишь». Это были последние слова, которые он сказал мне... На перекрёстке в них влетел пьяный водитель», — приводит слова женщины «АиФ-Новосибирск».

Маленький Андрей скончался моментально. Некоторое время спустя, до приезда скорой, умерла Кристина. Максима через сутки не стало в реанимации.

«Всё было как в кошмаре. Два маленьких гробика с моими детьми. Два больших гроба с моим мужем и его мамой, которая умерла через 3 часа после сообщения о том, что её сын и внуки мертвы. На похоронах я просто молчала и плакала. Закричала только тогда, когда гробы опустили в землю. В тот момент моя жизнь не имела никакого смысла», — вспомнила Анастасия.

После трагедии женщина начала ходить к психологу и спустя 7 месяцев сеансов вновь начала обретать интерес к жизни.

«Только сейчас появились силы жить дальше, появилось осознание того, что у меня ещё могут быть дети, что я ещё могу быть счастливой», — призналась она.

Тот самый пьяный водитель отделался штрафом в размере 250 тысяч рублей, суд окончен. Анастасия может обжаловать приговор и продолжить добиваться для него более сурового наказания или забрать деньги. Как поступить, она пока не знает.

По вине пьяных автомобилистов ежегодно погибает множество людей. Только в Новосибирской области в 2021 году в ДТП с участием таких водителей скончались 58 человек. Ещё 200 получили различные травмы.