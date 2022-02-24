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Чем удобна современная телемедицина

Фото Чем удобна современная телемедицина
Фото Чем удобна современная телемедицина

Фото: «Гемотест»

Распространение онлайн-услуг уже затронуло многие сферы жизни. Это коснулось не только чего-то бытового, вроде работы или доставки продуктов – не выходя из дома можно получить даже профессиональную консультацию врача.

Телемедицина появилась достаточно давно, и ее преимущества уже стали очевидны. С ее помощью можно удобно и быстро получать квалифицированную медицинскую помощь, причем наличие врача нужной специализации и категории в регионе для этого не обязательно. Все, что нужно – Интернет и свободное время, которое телемедицина помогает экономить.

Во многих случаях очный визит к специалисту не нужен. Например, не обязательно лично ехать в клинику, чтобы рассказать терапевту о симптомах и получить направление к врачу узкой специализации, или обсудить с лечащим врачом результаты лабораторного и инструментального обследования.

Преимущества телемедицины оценят не только люди с хронической нехваткой времени. В некоторых случаях она может быть незаменима для матерей, пожилых россиян, тех, кто следит за своим здоровьем на постоянной основе и жителей пригородных территорий, которым зачастую неудобно добираться до медицинского учреждения.

Получить высококвалифицированную медицинскую консультацию и воспользоваться всеми преимуществами телемедицины можно в Лаборатории «Гемотест». Онлайн-прием пациентов ведут штатные врачи, которые не только имеют соответствующий сертификат специалиста, но и регулярно повышают квалификацию и применяют новейшие методики диагностики и лечения. «Гемотест» – один из безусловных лидеров в сфере лабораторной диагностики, и решения сотрудников базируются не только на обширных профессиональных знаниях, но также на реальной практике и передовых медицинских технологиях.

Телемедицина имеет некоторые ограничения. По федеральному закону о телемедицине, во время онлайн-консультации врач не может ставить диагноз и назначать лекарственные препараты. Тем не менее, специалист может назначить необходимое обследование, рассказать, как к нему подготовиться, определить, есть ли необходимость в экстренной госпитализации, дать информацию о предполагаемом заболевании и возможных вариантах его течения.

При онлайн-консультации возможности специалиста ограничены не только законодательством, но и самим форматом. По этой причине необходимо предоставлять врачу как можно больше объективной информации. Лучший вариант – отправить фото медицинской документации и актуальные результаты анализов.

Фото Чем удобна современная телемедицина 2

ЛО-22-01-005604 от 31 января 2020 г

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

медицина
Гемотест
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