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«Долго будут помнить, лет 100»: Руцкой оценил риск войны РФ с НАТО

Фото «Долго будут помнить, лет 100»: Руцкой оценил риск войны РФ с НАТО
Фото «Долго будут помнить, лет 100»: Руцкой оценил риск войны РФ с НАТО

Фото Дениса Винокурова с выставки военной техники в Новосибирске

Руцкой заявил, что если НАТО «рыпнется», ответ России запомнят на 100 лет.

Если НАТО «рыпнется» на помощь Вооружённым силам Украины (ВСУ) или нанесёт удар по России, то ответ Москвы в Брюсселе «долго будут помнить, лет 100», заявил NEWS.ru бывший вице-президент РФ, Герой Советского Союза Александр Руцкой. Кроме того, спикер раскритиковал ВС стран Европы и руководителей оборонных ведомств государств ЕС. Так политик прокомментировал военную спецоперацию ВС РФ в Донбассе.

"И американцы успокоятся — обнаглели так, что дальше некуда. Санкции одновременно вводят США и Европа. Что плохого мы сделали Европе, какой урон нанесли, навредили экономике? А они нам лепят санкции вместо того, чтобы жить в мире и дружбе. Где США? В восьми тысячах километров", — подчеркнул Руцкой в беседе с NEWS.ru.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о военной спецоперации по защите Донбасса. Он заявил о том, что принял такое решение с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинским военным глава государства призвал их немедленно сложить оружие и идти домой.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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