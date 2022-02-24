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Hyundai «Яндекс.Такси» повис на металлическом ограждении в Новосибирске

Фото Hyundai «Яндекс.Такси» повис на металлическом ограждении в Новосибирске
Фото Hyundai «Яндекс.Такси» повис на металлическом ограждении в Новосибирске

Фото и видео из паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», коллаж Сиб.фм

Автомобиль Hyundai Solaris с ливреей «Яндекс.Такси» повис на металлическом ограждении после столкновения с ВАЗ-2115.

Вечером 23 февраля в Новосибирске произошло ДТП с участием автомобиля «Яндекс.Такси». На пересечении улиц Нарымской и 1905 года брендированный Hyundai Solaris столкнулся с отечественным седаном ВАЗ-2115.

В результате Hyundai повис на металлическом ограждении, а ВАЗ встал поперёк проезжей части, сообщается в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». Там же опубликованы фото и видео с места аварии.

Данных о пострадавших и погибших нет, были ли в салоне такси пассажиры, не уточняется. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, ранее ДТП с участием «Яндекс.Такси», случившееся на пересечении проспекта Димитрова и улицы Ленина, не обошлось без пострадавших. У водителя иномарки из сервиса перевозок диагностировали перелом кисти, у пассажира — рваные раны лица. Также у обоих было сотрясение головного мозга.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

такси
ДТП
Новосибирск
яндекс.дзен

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