Hyundai «Яндекс.Такси» повис на металлическом ограждении в Новосибирске

Фото и видео из паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», коллаж Сиб.фм

Автомобиль Hyundai Solaris с ливреей «Яндекс.Такси» повис на металлическом ограждении после столкновения с ВАЗ-2115.

Вечером 23 февраля в Новосибирске произошло ДТП с участием автомобиля «Яндекс.Такси». На пересечении улиц Нарымской и 1905 года брендированный Hyundai Solaris столкнулся с отечественным седаном ВАЗ-2115.

В результате Hyundai повис на металлическом ограждении, а ВАЗ встал поперёк проезжей части, сообщается в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». Там же опубликованы фото и видео с места аварии.

Данных о пострадавших и погибших нет, были ли в салоне такси пассажиры, не уточняется. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, ранее ДТП с участием «Яндекс.Такси», случившееся на пересечении проспекта Димитрова и улицы Ленина, не обошлось без пострадавших. У водителя иномарки из сервиса перевозок диагностировали перелом кисти, у пассажира — рваные раны лица. Также у обоих было сотрясение головного мозга.