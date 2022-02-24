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Магнитные бури в марте 2022: график самых опасные дней для гипертоников

Фото Магнитные бури в марте 2022: график самых опасные дней для гипертоников
Фото Магнитные бури в марте 2022: график самых опасные дней для гипертоников

Фото: pixabay.com

В первый месяц весны вновь ожидаются удары магнитных бурь. Первые удары начнутся уже в первых числах марта. Подробный график – в нашем материале.

В марте нас ожидает несколько магнитные бурь уровня G1. Слабые бури ожидаются в начале марта, такие данные следуют из прогноза метеорологов на ближайшие 27 дней. Об этом сообщает сайт Online47 со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН.

Фото Магнитные бури в марте 2022: график самых опасные дней для гипертоников 2

Итак, геомагнитные удары прогнозируются на 3 и 4 марта. Активность 3 марта будет небольшой, а 4 марта ожидается магнитная буря намного сильнее. Затем повышенная солнечная активность прогнозируется 11, 12 и 19 марта.

Как отмечают специалисты, магнитные бури провоцируют солнечные вспышки. Последние же происходят в результате столкновения магнитных полей противоположной полярности.

Фото Магнитные бури в марте 2022: график самых опасные дней для гипертоников 3

Крайне сильное влияние магнитных бурь на здоровье ощущают пожилые и метеозависимые люди. В дни магнитных бурь возможны такие симптомы:

  • головная боль;
  • головокружение;
  • тошнота;
  • боль в мышцах и суставах;
  • усталость;
  • бессонница;
  • повышенное артериальное давление;
  • обострение хронических заболеваний.

Фото Магнитные бури в марте 2022: график самых опасные дней для гипертоников 4
Чтобы защититься от негативного воздействия бури, следует придерживаться правил здорового образа жизни в опасные даты:

  • Откажитесь от жирной, жареной, острой пищи;
  • Ограничьте употребление алкоголя, энергетиков и кофе. Такие напитки лучше заменить зеленым чаем;
  • Принимайте контрастный душ вечером;
  • Ложитесь спать в одно и то же время;
  • Постарайтесь меньше нервничать;
  • Больше времени проводите на свежем воздухе и ходите пешком.

Ранее, Сиб.фм писал о том, как сердечникам пережить пытку погодой. Синоптики сделали прогноз погоды на март в Новосибирске, а также жители города жалуются на повышенные тарифы в такси.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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