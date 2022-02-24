Магнитные бури в марте 2022: график самых опасные дней для гипертоников

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В первый месяц весны вновь ожидаются удары магнитных бурь. Первые удары начнутся уже в первых числах марта. Подробный график – в нашем материале.

В марте нас ожидает несколько магнитные бурь уровня G1. Слабые бури ожидаются в начале марта, такие данные следуют из прогноза метеорологов на ближайшие 27 дней. Об этом сообщает сайт Online47 со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН.

Итак, геомагнитные удары прогнозируются на 3 и 4 марта. Активность 3 марта будет небольшой, а 4 марта ожидается магнитная буря намного сильнее. Затем повышенная солнечная активность прогнозируется 11, 12 и 19 марта.

Как отмечают специалисты, магнитные бури провоцируют солнечные вспышки. Последние же происходят в результате столкновения магнитных полей противоположной полярности.

Крайне сильное влияние магнитных бурь на здоровье ощущают пожилые и метеозависимые люди. В дни магнитных бурь возможны такие симптомы:

головная боль;

головокружение;

тошнота;

боль в мышцах и суставах;

усталость;

бессонница;

повышенное артериальное давление;

обострение хронических заболеваний.



Чтобы защититься от негативного воздействия бури, следует придерживаться правил здорового образа жизни в опасные даты:

Откажитесь от жирной, жареной, острой пищи;

Ограничьте употребление алкоголя, энергетиков и кофе. Такие напитки лучше заменить зеленым чаем;

Принимайте контрастный душ вечером;

Ложитесь спать в одно и то же время;

Постарайтесь меньше нервничать;

Больше времени проводите на свежем воздухе и ходите пешком.

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