Магнитные бури в марте 2022: график самых опасные дней для гипертоников

Фото: pixabay.com
В первый месяц весны вновь ожидаются удары магнитных бурь. Первые удары начнутся уже в первых числах марта. Подробный график – в нашем материале.
В марте нас ожидает несколько магнитные бурь уровня G1. Слабые бури ожидаются в начале марта, такие данные следуют из прогноза метеорологов на ближайшие 27 дней. Об этом сообщает сайт Online47 со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН.
Итак, геомагнитные удары прогнозируются на 3 и 4 марта. Активность 3 марта будет небольшой, а 4 марта ожидается магнитная буря намного сильнее. Затем повышенная солнечная активность прогнозируется 11, 12 и 19 марта.
Как отмечают специалисты, магнитные бури провоцируют солнечные вспышки. Последние же происходят в результате столкновения магнитных полей противоположной полярности.
Крайне сильное влияние магнитных бурь на здоровье ощущают пожилые и метеозависимые люди. В дни магнитных бурь возможны такие симптомы:
Чтобы защититься от негативного воздействия бури, следует придерживаться правил здорового образа жизни в опасные даты:
Ранее, Сиб.фм писал о том, как сердечникам пережить пытку погодой. Синоптики сделали прогноз погоды на март в Новосибирске, а также жители города жалуются на повышенные тарифы в такси.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают