Под Новосибирском открылся исправительный центр для осуждённых

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Под Новосибирской на базе «Бердского кирпичного завода» открыли исправительный центр на 100 осуждённых.

В Новосибирской области открыли новый исправительный центр, в котором осуждённые смогут жить, питаться и зарабатывать. Сиб.фм побывал на официальном открытии колонии-поселения в Искитимском районе 24 февраля. На мероприятии присутствовали врио замдиректора ФСИН Константин Березнев, замгубернатора региона Сергей Сёмка, а также глава района Юрий Саблин.

Новый исправительный центр был открыт при Новосибирской воспитательной колонии ГУФСИН. Здание соответствует всем необходимым требованиям, в нём будут помещения для осуждённых, столовая и комната для приготовления пищи, а также кабинеты для штатных сотрудников. Кроме того, объект оснащён видеоконтролем, инженерными средствами надзора и биометрическим контролем.

Осуществлять контроль за осуждёнными будут 11 аттестованных сотрудников, из которых 6 – это старший и средний начальствующий состав, ещё 5 человек – младший состав.

Одновременно пребывать в центре смогут до 100 осуждённых мужчин. Здесь они становятся смогут работать, получать зарплату, носить гражданскую одежду и иметь при себе деньги. Как отметил врио замдиректора ФСИН Березнёв, это положительно скажется на дальнейшей социализации осуждённых, когда они выйдут на свободу.

Также замгубернатора Сергей Сёмка добавил, что данный центр может помочь бизнесу в регионе. По его словам, исправительное учреждение частично решит проблему с нехваткой неквалифицированного и квалифицированного персонала.

«На сегодняшний день во всех территориальных органах ФСИН России создано 189 учреждений, исполняющих наказание в виде принудительных работ: 39 исправительных центров и 150 участков, функционирующих как исправительные центры, с общей возможностью размещения 15 282 человека. Работа по расширению сети исправительных центров в регионах в текущем году будет продолжена», – сообщил Константин Березнев.

Как отметил замгубернатора региона Сергей Сёмка, новый центр был открыт в соответствии с поручением президента России. Согласно указу главы государства, в каждом субъекте необходимо открыть исправительные центры, которые смогут принимать до 400 человек.