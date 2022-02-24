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Подозреваемого в попытке изнасилования 11-летней школьницы арестовали на 2 месяца в Новосибирске

Фото Подозреваемого в попытке изнасилования 11-летней школьницы арестовали на 2 месяца в Новосибирске
Фото Подозреваемого в попытке изнасилования 11-летней школьницы арестовали на 2 месяца в Новосибирске

Фото Сиб.фм

24 февраля Октябрьский районный суд арестовал на 2 месяца 54-летнего мужчину, которого подозревают в нападении и попытке изнасилования 11-летней девочки.

Инцидент произошёл около 8 часов утра в Октябрьском районе Новосибирска. Неизвестный мужчина напал на школьницу недалеко от школы № 16. По данным следствия, он затащил её в кусты, угрожал ножом и начал стягивать с неё одежду. На крики школьницы прибежала её знакомая и спугнула насильника. На место происшествия очевидцы вызвали медиков и полицейских. Источник Сиб.фм, знакомый с ситуацией, сообщал, что у потерпевшей была диагностирована травма головы.

В распоряжении правоохранителей оказалась видеозапись, на которой был запечатлён вероятный педофил. На кадрах, снятых в салоне общественного транспорта, видно, что предполагаемый насильник зашёл за девочкой в трамвай на остановке «Сад Мичуринцев» и вышел вслед за ней на остановке «Улица Карла Либкнехта».

Фото Подозреваемого в попытке изнасилования 11-летней школьницы арестовали на 2 месяца в Новосибирске 2

В течение дня подозреваемый был задержан. Им оказался 54-летний житель Новосибирска, ранее судимый за угрозу убийством. По данным пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, при себе у него были обнаружены варежки потерпевшей.

24 февраля Октябрьский районный суд арестовал подозреваемого в нападении на школьницу на 2 месяца. Это время мужчина проведёт в следственном изоляторе, пока правоохранители будут устанавливать обстоятельства преступления.

Напомним, летом прошлого года в Советском районе Новосибирска был задержан педофил, жертвами которого стали две школьницы.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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