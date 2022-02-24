Рroperty.rzd предлагает недвижимость в регионах России

Фото: property.rzd.ru

Специалисты компании подготовили варианты недвижимости для продажи в Омской, Кемеровской, Новосибирской областях и Алтайском крае.

С представленными вариантами квартир, земельных участков, нежилых помещений и административных зданий можно ознакомиться на сайте www.property.rzd.ru.

ПРОДАЖА

Одно-, двух- трёх- комнатных квартир по адресу Кемеровская область, Новокузнецкий район, п/ст Ерунаково, ул. Вокзальная, д. 8, кв. 2 (41,4 кв. м), кв. 15 (54,9 кв. м), кв. 17 (41,5 кв. м), кв. 18 (83,1 кв. м), кв. 24 (40,4 кв. м).

Одно-, трёх- комнатных квартир по адресу Кемеровская область, район Таштагольский, пгт. Мундыбаш, ул. Ленина, д. 21, кв. 39 (25,7 кв. м), кв. 44 (83,4 кв. м).

Трёхкомнатных квартир по адресу Кемеровская область, район Топкинский, г. Топки, мкр. Солнечный, д. 12, кв. 25 (78,5 кв. м), кв. 53 (78,5 кв. м), кв. 56 (78,4 кв. м), тел. 8 (913) 731-28-87, 8 (905) 967-53-33.

ПРОДАЖА ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА

в составе административных зданий 5104,3 кв. м, гаража 675,4 кв. м, земельного участка 6604 кв. м по адресу г. Карасук, ул. Ленина, 45, тел. 8 (913) 731-28-87, 8 (913) 628-16-10.

ПРОДАЖА

Административного здания площадью 645 кв. м с земельным участком площадью 2123 кв. м по адресу г. Татарск, ул. Некрасова, 57, тел. 8 (913) 731-28-87, 8 (383) 229-23-45.

ПРОДАЖА БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ

Комплекса объектов (4 объекта) общей площадью 5917,1 кв. м с земельным участком площадью 27159 кв. м по адресу Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Путевая, д. 123.

Ждём ваше ценовое предложение на электронной торговой площадке «РТС-ТЕНДЕР»

ПРОДАЖА БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ

Земельных участков:

площадью 4183 кв. м с кадастровым номером 55:17:220101:2333, площадью 338 кв. м с кадастровым номером 55:17:220101:0203, площадью 1766 кв. м с кадастровым номером 55:17:220101:0204, Омская область, р.п. Большегривское, пер. Школьный.

Квартиры площадью 40,9 кв. м по адресу Омская область, Называевский район, рзд. Кочковатский, д. 44, кв. 3.

Земельного участка площадью 2444 кв. м с кадастровым номером 22:13:010001:11 по адресу Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Привокзальная, д. 26, кв. 2.

Земельного участка площадью 337 кв. м с кадастровым номером 54:13:024212:22 по адресу Новосибирская, район Краснозерский, с. Половинное, ул. Станционная, д. 25.

Административного здания площадью 149,3 кв. м по адресу Алтайский край, Заринский район, ст. Тягун, ул. Ленина, д. 34.

Земельного участка площадью 389 кв. м с кадастровым номером 22:32:040014:16 по адресу Алтайский край, район Панкрушихинский, ст. Панкрушиха, ул. Черемушки, 16.

Земельного участка площадью 25496 кв. м с кадастровым номером 54:27:010306:5 по адресу Новосибирская область, Чановский район, р.п. Чаны.

Земельного участка площадью 846 кв. м с кадастровым номером 22:56:040009:24, по адресу:

Алтайский край, район Хабарский, с. Коротояк, ул. Мира, д. 21.

Земельного участка площадью 953 кв. м с кадастровым номером 22:13:170001:26,

Алтайский край, Заринский район, ст. Тягун, ул. Пионерская, д. 5.

Ждём ваше ценовое предложение на электронной торговой площадке «РТС-ТЕНДЕР»

тел. 8 (913) 731-28-87

www.property.rzd.ru