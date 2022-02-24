С 1 марта 2022 года штраф за отсутствие техосмотра составит 2000 рублей – полный список нововведений для автомобилистов

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Для автоводителей введут новый штраф в размере 2000 рублей за отсутствие техосмотра. Теперь сотрудники ГИБДД будут проводить осмотр автомобилей по-новому, а получить диагностическую карту станет намного сложнее. Какие нововведения ждут автомобилистов с 1 марта – выяснил Сиб.фм.

С 1 марта в России должны вступить в силу изменения в КоАП, которые позволят выписывать водителям штраф за управление машиной без техосмотра. Это правило касается только тех водителей, для которых прохождение процедуры осталось обязательным. Например, это касается коммерческого транспорта, принадлежащего юрлицам: такси, автобусы и грузовики. Что касается владельцев частных автомобилей и мотоциклов, то для них получение диагностической карты осталось обязательным при перерегистрации автомобиля старше 4 лет в ГИБДД и при внесении изменений в конструкцию машины любого возраста. Водителей, которые проигнорируют эти требования, с 1 марта начнут штрафовать на 2000 рублей. Как уточнили в Госавтоинспекции, в течение суток нарушитель может быть оштрафован только один раз.

Штрафы за отсутствие техосмотра будут выписывать лично инспекторы ГИБДД. Специалисты планировали, что вычислять нарушителей будут дорожные камеры. Но в Госавтоинспекции уточнили, что пока технические трудности не позволяют запустить автоматическую фиксацию нарушений с 1 марта.

Стало известно, что синхронизация камер с базами данных до сих пор не налажена. В связи с этим комплексы не смогут точно проверить годы выпуска автомобилей, определять тип транспортного средства, а также проверять возможное нахождение в реестре легковых такси. Впрочем, отказываться от этой идеи власти не собираются – техническим специалистам дано задание найти скорейшее решение этой проблемы.

В ГИБДД сообщили, что отмена обязательного техосмотра не будет поводом для снижения внимания к техническому состоянию автомобиля. У дорожных полицейских также останется право осмотреть автомобиль и потребовать заезда на стационарный пункт даже при наличии у водителя диагностической карты. Но сделать это можно будет только в том случае, если техническая неисправность видна визуально. Если диагностическая карта у водителя на руках, а неисправностей не видно невооружённым глазом, автомобиль, в том числе и старый, проверке не подлежит.

Другая ситуация – у водителя отсутствует диагностическая карта, и по закону она ему не требуется. В таком случае инспектор может проверить машину с учётом возможностей, которые у него есть. Например, это может быть визуальное определение технических неисправностей. Впрочем, в арсенале ГИБДД имеются и передвижные лаборатории, которые позволяют проверять техническое состояние транспортных средств в полном объёме.

При этом в КоАП РФ сохранилась общая норма о штрафах за управление автомобилем при наличии неисправностей. За нарушение по-прежнему будут предусмотрены наказания в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ). В отдельных случаях даже возможно отстранение водителя от управления автомобилем и задержание машины.

Ранее Сиб.фм писал о том, что штрафы за незаконные заправки предложили увеличить в 8 раз. В Новосибирске водители скорых пожаловались на штрафы за отказ от вакцинации, а также сотни водителей рискуют стать пешеходами в феврале.