Блогер убил подписчика? Почему на суд над новосибирцем Анатолием Гомзяковым не пришли присяжные

Фото Сиб.фм, из социальной сети «ВКонтакте»

24 февраля в Ленинском районном суде состоялось первое заседание по делу новосибирского тревел-блогера Анатолия Гомзякова, которого обвиняют в убийстве подписчика.

Обвинённый в убийстве блогер из Новосибирска Анатолий Гомзяков решил, что его судьбу должен решать суд присяжных. Однако 24 февраля на отбор кандидатов в непрофессиональные судьи не пришёл ни один человек. Репортаж из зала суда криминального журналиста Сиб.фм Павла Тиунова.

Полупустые коридоры суда

Для нашумевшего дела, о котором на протяжении более полутора лет трубили СМИ, в коридоре Ленинского районного суда оказалось очень пустынно. Заглянул в кабинет к судье Екатерине Кашиной, поинтересовался, можно ли присутствовать в процессе. Она пожала плечами, мол, проходите, не против. В зале заседаний – только секретарь: ни журналистов, ни активистов, которые требовали освобождения блогера из СИЗО, ни самих участников процесса – никого. До начала заседания 3 минуты.

Девушка-секретарь позвонила в отдел гособвинителей, прокурор заявил, что задержится на 10 минут. Ждём. Первым в зал вошёл адвокат Андрей Жуков. Известный в Новосибирске юрист представляет интересы родственников погибшего мужчины. Следом появился подсудимый – 34-летний блогер Анатолий Гомзяков, который почти два года провёл в следственном изоляторе и до сих пор упорно настаивает на своей невиновности.

Роковая встреча офлайн

О том, что на самом деле произошло 2 апреля 2020 года, до сих пор не утихают споры. Достоверно известно, что в тот вечер в соцсетях списались двое: тревел-блогер Анатолий Гомзяков и его подписчик Алексей Хребтов. По данным источника Сиб.фм, мужчины быстро нашли общий язык, обсуждая тонкости самогоноварения. В процессе разговора выяснили, что живут неподалёку друг от друга – в жилом комплексе «Ясный Берег», и решили перевести общение в офлайн. Гомзяков отправился в гости к Хребтову, который жил в однокомнатной квартире на 24-м этаже.

Далее, по версии следствия, между мужчинами возник конфликт, в результате которого блогер нанёс подписчику один удар ножом в область головы, а затем вытащил тело на балкон и скинул его с высоты 24-го этажа.

Анатолий Гомзяков

На теле Хребтова были обнаружены следы насильственной смерти, но правоохранители не торопились с задержанием подозреваемого. Два месяца Анатолий Гомзяков находился на свободе. Как сам блогер заявлял журналистам, он не скрывался, общался со следователями, добровольно передал им свою одежду для исследования. Тем не менее 10 июня 2020 года Ленинский суд арестовал его на время расследования, в рамках которого Анатолия Гомзякова обвинили в умышленном убийстве.

Всё это время блогер уверяет, что не виновен в смерти подписчика. По его словам, в какой-то момент импровизированного застолья он уснул, а когда проснулся, то оказался один в квартире Хребтова. Не найдя хозяина, Гомзяков отправился домой. При этом на следствии блогер заявлял, что в соседней квартире в тот же вечер была шумная вечеринка. Независимая экспертиза, которая есть в материалах дела, якобы говорит о том, что тело Хребтова оказалось не прямо под окнами его квартиры, а чуть в стороне: по мнению специалистов, это может говорить о том, что мужчина выпал не со своего балкона, а с соседнего.

Алексей Хребтов

Сторонние доводы не впечатлили следователей. Правоохранители почти два года потратили на расследование, основой которого стало обвинение в убийстве блогера Анатолия Гомзякова. При этом дело не раз передавалось от одного следователя к другому (более опытному). Суд должен был начать разбираться в обстоятельствах трагедии ещё осенью прошлого года, но тогда дело вернули прокурору из-за процессуальных нарушений. В феврале 2022 года Анатолия Гомзякова перевели из следственного изолятора под домашний арест, поскольку истёк срок его возможного задержания.

Напряжённая обстановка

В общей сложности Гомзяков провёл в следственном изоляторе 1 год и 9 месяцев. На заседании суда он появился в сопровождении своего адвоката Михаила Сучкова и миловидной девушки, которая заявила суду, что она является представителем блогера по гражданскому иску. Анатолий заметно нервничал, но старался не подавать вида. Мужчина пытался шутить: секретарю, когда та подозвала его подписать документы, заявил, что авторучка на её столе уже целый месяц плохо пишет.

«Что дают нам, тем и пишем», – не очень дружелюбно отозвалась девушка-секретарь.

«Да я просто...» – тихо ответил блогер и сел на скамью.

До появления судьи в зале адвокат родственников Хребтова Андрей Жуков внезапно пригласил представителя прокуратуры «отойти на пару минут в коридор», чем заметно взволновал подсудимого. Гомзяков поинтересовался у своего представителя, «разве так можно», и, услышав отрицательный ответ, вопросительно посмотрел на секретаря. Девушке пришлось выйти в коридор и через несколько секунд все расселись по местам. В зал вошла судья Екатерина Кашина.

Желающих судить не оказалось

Всё заседание заняло чуть более получаса. В процессе была установлена личность подсудимого, ему были разъяснены права. Затем судья долго перечисляла особенности рассмотрения дела судом присяжных.

Оказалось, что 24 февраля должен был начаться отбор кандидатов в присяжные заседатели, которые будут рассматривать неоднозначное дело Анатолия Гомзякова, но на ответственную процедуру... никто не пришёл.

«Часть кандидатов отказалась от участия в отборе, другая сослалась на свою занятость и невозможность присутствия в процессе», – сообщила судья.

Заседание отложили до 5 апреля.

По окончании заседания адвокат Гомзякова Михаил Сучков заявил, что не успел ознакомиться с материалами дела. Ему вызвался помочь его «оппонент», адвокат потерпевшей стороны Андрей Жуков, который любезно предложил скинуть ссылку на электронный архив дела, хранящийся на «Яндекс.Диске».

В общении с журналистом Сиб.фм Жуков заявил, что родственники Хребтова будут настаивать на обвинительном приговоре для Гомзякова.

«В деле есть гражданский иск, но сумму я ещё не знаю. Сам не до конца изучил материалы», – заявил адвокат.

Анатолий Гомзяков после выхода из следственного изолятора заметно изменил отношение к прессе. Блогер, который ранее громко заявлял о своей открытости, сегодня комментировать происходящее отказывается под одобрительные реплики своего адвоката. На улице Анатолия не встречали подписчики, которые требовали его освобождения год назад. Громкое дело, дойдя до суда, заметно поутихло.