В Новосибирске мужчина устроил караоке в автобусе

Фото и видео из паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», коллаж Сиб.фм

Мужчина с микрофоном устроил концерт на одном из автобусных маршрутов на левом берегу Новосибирска и попал на видео.

Пассажиры одного из автобусных маршрутов на левом берегу Новосибирска 23 февраля могли наблюдать бесплатный концерт. Мужчина с микрофоном устроил его в салоне, как это часто делают в вагонах электричек или метро, и стал звездой социальных сетей. Видео с выступлением сибиряка появилось, в частности, в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Исполнение мужчины оценили немногие, один из пользователей даже назвал его «музыкальным террористом».

«Ох уж эти музыкальные террористы, которые берут в заложники своего сомнительного таланта целые автобусы и вагоны», — написал он.

«Кровь из ушей пошла. «АСТ-54», это жестоко с вашей стороны», — заявил другой.

«Всегда бесят такие...» — признался третий.

Кто-то пошутил, что мужчина решил запеть в автобусе, потому что не выдержал конкуренции в электричках.