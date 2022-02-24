Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирске мужчина устроил караоке в автобусе

Фото В Новосибирске мужчина устроил караоке в автобусе
Фото В Новосибирске мужчина устроил караоке в автобусе

Фото и видео из паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», коллаж Сиб.фм

Мужчина с микрофоном устроил концерт на одном из автобусных маршрутов на левом берегу Новосибирска и попал на видео.

Пассажиры одного из автобусных маршрутов на левом берегу Новосибирска 23 февраля могли наблюдать бесплатный концерт. Мужчина с микрофоном устроил его в салоне, как это часто делают в вагонах электричек или метро, и стал звездой социальных сетей. Видео с выступлением сибиряка появилось, в частности, в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Исполнение мужчины оценили немногие, один из пользователей даже назвал его «музыкальным террористом».

«Ох уж эти музыкальные террористы, которые берут в заложники своего сомнительного таланта целые автобусы и вагоны», — написал он.

«Кровь из ушей пошла. «АСТ-54», это жестоко с вашей стороны», — заявил другой.

«Всегда бесят такие...» — признался третий.

Кто-то пошутил, что мужчина решил запеть в автобусе, потому что не выдержал конкуренции в электричках.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

0

Теги

общественный транспорт
Новосибирск
автобус
караоке
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

21972
Пенсионерам утвердили единовременные выплаты в размере 5000 рублей
15329
Таинственно пропали: в Новосибирской области больше 7 лет ищут двоих подростков
12333
Автоэксперты назвали три марки машин, которые угоняют чаще всего
10667
Новосибирская церковь обвинила The Sims в пропаганде ЛГБТ
8626
Пропавший 6-летний мальчик найден в торговом центре в Новосибирске
8025
В Новосибирске пропал шестилетний ребёнок
7601
Как отдыхаем на 23 февраля в 2022 году