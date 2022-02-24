В Новосибирске на баннерах проекта «Герои с нашего двора!» впервые появились школьники − победители научных олимпиад и конкурсов

Фото предоставлены организаторами проекта

Участниками новой серии баннеров Всероссийского проекта «Герои с нашего двора!» стали новосибирские школьники, ставшие победителями и призёрами научных конкурсов и олимпиад.

В Новосибирске стартовал новый этап размещения баннеров Всероссийского проекта «Герои с нашего двора!». Его особенностью стало участие школьников, отличившихся в учёбе и науке – победителей и призёров научных конкурсов и олимпиад. Вместе с ними на новых баннерах традиционно размещены юные чемпионы из летних и зимних видов спорта, культуры и искусства.

«Проекту «Герои с нашего двора!» уже 5 лет. Им гордятся люди, баннеры с талантливыми детьми хотят видеть на улицах городов. Мы запустили тематические поезда в метро, собственную телепередачу. Проект объединил уже 29 регионов нашей страны. О нём узнают всё больше людей, ребята стремятся стать его участниками. Поэтому мы обязаны и дальше рассказывать о достижениях наших детей. Мы начинали со спортсменов, а теперь говорим о юных музыкантах, художниках, чтецах, вокалистах, артистах. Особое внимание уделили и образованию. Сегодня участниками нового этапа проекта стали школьники, добившиеся самых высоких результатов в математике, физике, химии, информатике, астрономии и других предметах. Мы очень рады приветствовать их в нашей дружной семье», — рассказал автор Всероссийского проекта «Герои с нашего двора!» Александр Борматов.

Он подчеркнул, уже подрастает поколение детей, вдохновившихся ярким примером ребят из первых серий баннеров проекта «Герои с нашего двора!». Сами участники новой серии баннеров поделились впечатлениями от нового опыта и дали советы ребятам, которые только начинают свой путь к вершинам.

«О проекте «Герои с нашего двора!» узнал, когда увидел знакомого на баннере. Заинтересовался им. А теперь стал его участником, так как добился успеха в сфере изучения экономики и победил в 2021 году в президентском проекте «Большая перемена». Мне было важно показать сверстникам, как создаются условия для всестороннего развития будущего поколения. Желаю всем участникам проекта дерзать и не бояться достигать новых вершин!» — поделился мнением победитель всероссийских конкурсов научно-исследовательских и проектных работ «Юность, Наука, Культура» и «Первые шаги в науке», лауреат премии губернатора Новосибирской области Константин Захаров.

Золотой медалист XVIII и ХIX молодёжных Дельфийских игр России домрист Егор Пыко обратил внимание на важную общественную роль проекта «Герои с нашего двора!».

«Этот проект мне кажется положительным, так как он даёт возможность людям узнать об одарённых детях нашего города и стимул другим жителям города заняться саморазвитием. Желаю всем его участникам, нынешним и будущим, больше времени уделять своему делу и относиться к нему не как к труду, а как к отдыху, и при неудачах не падать духом, а двигаться к новым победам, успехам и достижениям», — отметил юный музыкант.