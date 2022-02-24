В Новосибирске уборщицы отказались мыть заплёванные подъезды за 8 000 рублей в месяц

Фото pixabay.com

Уборщицы, работающие в многоквартирном жилом доме на Даргомыжского, 3 в Новосибирске, отказались мыть заплёванные и забросанные окурками подъезды.

На входе в подъезд многоквартирного дома по адресу Даргомыжского, 3 в Новосибирске 24 февраля появилось новое объявление для жильцов.

«В очередной раз технички отказались мыть подъезды в связи с тем, что места общего пользования превратились в курилки, распивочные, туалет и т.д.», — говорится в тексте.

Также в объявлении сообщается, что теперь место уборщицы свободно. Желающие могут попробовать за 8 000 рублей в месяц испытать острые ощущения.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о другом инциденте с уборщицей в Новосибирске. Она получила травму возле работы и потеряла трудоспособность на три месяца.