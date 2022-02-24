В Новосибирске задержан подозреваемый в убийстве 24-летней девушки

Фото СУ СК России по Новосибирской области

В Новосибирске следователи сообщили о задержании подозреваемого в преступлении, которое, по словам экспертов, могло быть совершено маньяком.

Правоохранители задержали 29-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 24-летней девушки в Юго-Западном жилмассиве.

Трагедия произошла 20 октября 2021 года в квартире жилого дома на улице Ивана Севастьянова. По версии следствия, подозреваемый проследил за жертвой от остановки «Школа № 174» до квартиры, затем проник внутрь и совершил убийство.

«Причиной смерти явилась механическая асфиксия в результате сдавления органов шеи тупым твёрдым предметом», – сообщили в региональном управлении СК России.

В розыске подозреваемого участвовали следователи, криминалисты, полицейские и сотрудники ФСБ. Совместными усилиями силовикам удалось выйти на след подозреваемого – 29-летнего ранее судимого жителя Новосибирска.

«По ходатайству следователя в отношении подозреваемого Ленинским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца», – сообщили в новосибирском управлении СК РФ.

Расследование дела продолжается.

Напомним, ранее друзья погибшей девушки в беседе с журналистом Сиб.фм заявили, что жертву нападения изнасиловали. При этом из квартиры не пропали ни деньги, ни ценные вещи. Криминальный психолог Сергей Боголепов, изучив обстоятельства ЧП, заявил, что преступление мог совершить маньяк.