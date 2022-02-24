В Новосибирской области отремонтируют 54 километра трасс со школьными маршрутами

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В 2022 году в регионе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в рамках реконструкции, капитального ремонта приведут в порядок 54 км трасс, по которым проходят маршруты школьных автобусов.

Ремонтные работы на трассах, по которым ездят школьные автобусы, проходят под контролем правительства Новосибирской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

По сообщению министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского, в 2022 году будет сделано порядка 53,77 км.

«В текущем году будет отремонтирован участок дороги Баган – Палецкое – Кучугур в Баганском районе, Таскаево – Бакмасиха в Барабинском районе. В Болотнинском в нормативное состояние будет приведена дорога на Турнаево, в Венгеровском – на Филошенку, в Искитимском – Сузун – Битки – Преображенка, в Кыштовском – дорога Кыштовка – Орловка и другие», – докладывает Анатолий Костылевский.

Подведомственное учреждение областного Минтранса – ГКУ НСО ТУАД – подготовило перечень участков для ремонта. На некоторых из них уже проведены торги, на оставшихся подрядчиков определят в ближайшее время.

На дорогах регионального и межмуниципального значения региона действует 607 школьных маршрутов общей протяжённостью 5563 км. Ежедневно к школам доставляется более 10 тысяч детей. В 2021 году дорожные работы были выполнены на почти 80 км школьных маршрутов.

Для справки: национальный проект «Безопасные качественные дороги» реализуется в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте национальные проекты.рф