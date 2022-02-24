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В работе сайта DNS произошел масштабный сбой из-за наплыва покупателей

Фото В работе сайта DNS произошел масштабный сбой из-за наплыва покупателей
Фото В работе сайта DNS произошел масштабный сбой из-за наплыва покупателей

Vk.com / lentach

Сайт бытовой техники и электроники Dns-shop.ru «упал» из-за внештатной ситуации.

Сайт одного из крупнейших в России ритейлеров техники не работает уже больше 9 часов. В розничных магазинах DNS резко выросли цены. Об этом сообщили СМИ.

Официальный сайт магазинов электроники DNS, где ранее можно было купить товары онлайн, не работает уже более 9 часов. Директор компании по развитию бизнеса в беседе с vs.ru заявил, что сайт «лег» из-за внештатной ситуации. Предположительно, причиной сбоя в работе Dns-shop.ru мог стать наплыв посетителей.

Пока неизвестно, когда сайт снова станет доступен для покупателей. При этом россияне сообщают, что в сетевых магазинах электроники резко выросли цены. Так, фотографию объявления в одном из магазинов DNS о том, что ценники неактуальны, разместили в группе «Лентач» в соцсети «ВКонтакте».

При этом в новосибирских филиалах сети пока не наблюдается ни роста цен, ни ажиотажного спроса на электронику.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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