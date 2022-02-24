В Толмачёво не отменяют рейсы в приграничные с Украиной города РФ

Фото Александра Кондратьева

Рейсы в приграничные с Украиной российские города из Толмачёво по-прежнему выполняются, подтвердили в пресс-службе аэропорта.

Из новосибирского аэропорта Толмачёво продолжают выполняться рейсы в российские города, находящиеся в приграничной с Украиной зоне. Об этом 24 февраля «МК в Новосибирске» сообщили в пресс-службе аэровокзала.

«Все рейсы выполняются по расписанию. Пока от авиакомпаний не приходило никаких уведомлений об отмене», — пояснили в аэропорту.

Напомним, что из Толмачёво можно улететь в один из следующих находящихся на границе с Украиной городов: Белгород, Курск и Ростов-на-Дону. В целом с Украиной граничат больше российских субъектов.