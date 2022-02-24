«Зеленый господарь завёдет в рабство»: страшное пророчество Ванги об Украине довело многих до слёз

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Граждане России и Украины напуганы одним из предсказаний провидицы Ванги. Перед своей смертью, ясновидящая заявила о глобальном политическом перевороте. В пророчестве говорится о том, что некий правитель создаст «мощное славянское государство».

В связи с текущими событиями на Украине пророчество известной болгарской ясновидящей Ванги заиграло новыми красками. Провидица говорила о том, что появится «мощное славянское государство». Кум Ванги поделился её видениями в эфире программы «Пусть говорят» в ноябре 2021 года.

«У нас был дружеский разговор, пили чай. Я сказал, что сам родом из Курской области, рядом с Украиной. Она говорит: "Война там будет, война страшная. Разрушат там всё, что можно разрушить, друг друга поубивают, много правителей сменится"», – рассказал гость программы.

Он вспоминает, что в беседе Ванга жалела украинцев из-за «сложных руководителей».

«Придёт порох – развяжет войну. Потом зелёный господарь придёт – весёлый, хороший, всем будет нравиться, но заведёт туда, что чуть ли не в рабство сдаваться придётся», – говорит он.

Также гость программы уточнил, что Ванга не говорила точных чисел и дат. Но по косвенным признакам он сделал вывод, что речь идёт примерно о 2027 годе.

«В районе 2027 года нынешний правитель создаст мощное славянское государство. И Украина туда войдёт, и Греция, и Сербия, и Болгария... А Европа развалится», – добавил он.

Украинский астролог Влад Росс описал события будущего. Однако эксперт не спешит обещать быстрое улучшение жизни в непризнанных республиках. Он говорит о политической подоплёке событий и рассматривает ситуацию в Донбассе с нейтральной позиции.

«Донбасс перестанет страдать от постоянных вооружённых конфликтов, но его территория всё ещё будет иметь неопределённый статус. Права на неё будут заявлять как Россия, так и Украина, из-за чего напряжённая обстановка в республике сохранится. Это положение продлится до конца 2023 года и не позволит людям жить в покое», – считает астролог.

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