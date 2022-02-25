Банк «Левобережный» улучшил условия по льготной и семейной ипотеке

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Ставка по льготной ипотеке на новостройки была снижена до 5,55 % годовых. При этом теперь по программе семейной ипотеки можно приобрести недвижимость у юридического лица – первого собственника по ставке от 4,4 % годовых.

Условия льготной ипотеки позволяют стать обладателем квартиры на первичном или вторичном рынке. Госпрограмма будет действовать до 1 июля текущего года. Сумма ипотечного кредита составит от 500 тысяч до 3 млн рублей на срок от 3 до 30 лет по ставке от 5,55 до 7,05 % годовых.

Семья с одним или несколькими детьми может воспользоваться возможностью приобрести квартиру на первичном рынке как у застройщика, так и у юридического лица, которое является её первым собственником. Кроме того, такой кредит можно рефинансировать в рамках семейной ипотеки. Максимальная сумма кредита составит 6 млн рублей, срок – до 30 лет, ставка – от 4,4 до 5,9 % годовых.

Самая низкая ставка по льготной и семейной ипотеке предоставляется медицинским и научным работникам при первоначальном взносе от 15 % (можно использовать материнский капитал), подтверждении дохода выпиской из ПФР, страховании недвижимости, жизни и трудоспособности.

Специалисты Банка «Левобережный» (ПАО) проводят консультации по любым вопросам. Для этого нужно оставить заявку на сайте, в мобильном приложении BL-online, по телефону 8 (800) 3333-555 или в ипотечных центрах:

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского, 5;

г. Бердск, ул. Рогачёва, 1, ул. М. Горького, 3;

г. Красноярск, ул. Молокова, 60;

г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1;

г. Томск, Совпартшкольный пер., 13;

г. Асино, ул. Советская, 30;

г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;

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