Банк Уралсиб в Новосибирске увеличил розничный портфель до 6,5 млрд рублей

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По итогам 2021 года розничный кредитный портфель Новосибирской территориальной дирекции Банка Уралсиб составил 6,5 млрд рублей.

Активный рост объёмов кредитования обусловлен расширением продуктовой линейки банка, комфортными условиями кредитных программ, улучшением кредитного процесса. Кредитные программы Уралсиба в течение 2021 года неоднократно входили в число наиболее выгодных банковских предложений в профильных рыночных рейтингах.

«По итогам 2021 года мы показали отличный результат, розничный кредитный портфель Новосибирской территориальной дирекции Банка Уралсиб увеличился на 1 миллиард рублей и достиг 6,5 миллиарда рублей. Это стало возможным благодаря профессиональной и слаженной работе нашей команды, большому разнообразию кредитных программ, отличным сервисам, активному привлечению новых клиентов», – отметила управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

Ознакомиться с продуктовыми предложениями и условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8 (800) 250-57-57.