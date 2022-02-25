Будет ли война с Украиной: предсказание Ванги на февраль 2022 года стало реальностью

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Провидица Ванга за всю свою жизнь предсказывала множество событий для нашего мира. Одно из предсказаний касалось обострения конфликта между странами в 2022 году. Особое внимание ясновидящая уделила зеркально дате «22.02.2022». Она была уверена, что именно этот день стает своеобразной точкой отсчёта нового периода.

Пророчество Ванги было расшифровано учёными из Болгарии. В нём говорилось о страшном вирусе родом из Сибири.

«Болезнь долгое время находилась в вечной мерзлоте, но из-за изменения климата сумеет выбраться из-подо льда», – говорится в предсказании.

Кроме тяжёлой болезни, Ванга говорила и о других бедах, с которыми придётся столкнуться человечеству.

Так, в новом году многие люди начнут мучаться от жажды. Также слепая провидица говорила о недостатке питьевой воды во многих городах мира. А жители Индии могут столкнуться с голодом из-за аномальной жары.

Кроме того, ясновидящая заявляла о том, что лидеры двух государств пожмут друг другу руки и в состав России вернутся некоторые славянские державы.

По её словам, все те, кто отвернулся от России, должны вернуться в новом обличье. Кроме того, она утверждала, что Россия не свернёт с намеченного пути и в итоге станет могущественным государством.

«Слишком много принесено в жертву. Никто не сможет остановить Россию. Всё сметёт она со своего пути и станет властелином мира», – нарекала Ванга.

Провидица уделяла особое внимание зеркальной дате «22.02.2022». Она считала, что это своеобразная точка отсчета: с этого дня начнется переходный период, который приведет к «новой Земле».

Некоторые специалисты предполагают, что речь идет о мощных катаклизмах, которые изменят географию, сокроют часть суши под водой. Другие говорят о прорыве в изучении космоса и вероятном познании иных форм жизни во Вселенной. Третьи находят связь с текущими событиями мировой повестки.

В своих прогнозах Ванга говорила и о России. Она упоминала присоединение славянских держав в случае, если главам государств удастся найти компромисс и пожать друг другу руки. Россия, говорила ясновидящая, будет наказывать обидчиков. Никто не сможет остановить страну, которая сметет все на своем пути в ответ на принесенные ею жертвы.

День шести двоек Ванга видела «разделительным» между прошлым и будущим, моментом, который поделит мир на «до» и «после». Некоторые толкователи называют «беспросветный день» 22 февраля началом военной операции. Уже сегодня эксперты начали связывать ситуацию в Донбассе со словами Ванги.

Основываясь на последних событиях, учёные утверждают, что известная прорицательница все-таки пророчила войну.

«Если не произойдет чуда и люди не очнутся, а все так же будут нагнетать зло, гнаться за деньгами и воевать, то может случиться катастрофа, после которой люди не увидят Солнца в течение шести месяцев», — говорила Ванга.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что рассекречено пророчество слепой ясновидящей Ванги о дате окончания коронавируса. Опубликовано предсказание турецкого астролога Койуна на 2022 год, а также стало известно предсказание афонского монаха о будущем России и США в 21 веке.