Шесть минут внутренней мясорубки: зачем новосибирцы встают на гвозди и кому больнее всего

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
У кого получается спать на гвоздях, сколько времени понадобится для видимых результатов и почему новосибирские бизнесмены начали практиковать гвоздестояние — в материале Сиб.фм.
Практика гвоздестояния пришла из Индии: там этот инструмент использовали для духовного познания. Позже гвозди «забрали» китайцы: использовали их в одном из направлений своей официальной медицины — рефлексотерапии. В России база для практики гвоздестояния появилась ещё в советские времена, вместе с изучением иглоукалывания и популярными тогда аппликаторами Кузнецова. О пользе и противопоказаниях такой практики Сиб.фм рассказала Елена Молокова — автор проекта «Душа Садху».
«Когда мы с мужем начали стоять, ещё не было школ гвоздестояния, и мы много исследовали сами. Позже стали взаимодействовать с медиками, чтобы быть подкованными в плане воздействия на тело — здесь нужна профессиональная точка зрения», — уточнила она.
Елена подчеркнула: сертифицированных школ и статистических исследований влияния гвоздестояния пока нет.
«Мы не даём сказочных общений, просто опираемся на собственный опыт: поставили на гвозди уже больше 600 человек, и вывели некоторые закономерности», — дополнила девушка.
Чаще всего попробовать гвоздестояние приходят женщины, которые занимаются саморазвитием, а также люди, увлекающиеся знанием о себе через тело: например, телесные терапевты и массажисты.
«Всё чаще приходят бизнесмены, которым нужен новый виток. Как правило, они стоят прекрасно, а после первых практик покупают себе доски. Те, кто хочет начать новое дело, тоже приходят — набраться смелости», — рассказала Елена.
Многие решают попробовать с запросом «Переключиться и расслабиться». Кто-то хочет получить новые эмоции, бросить вызов себе. Приходят и за эмоциональным очищением.
«Обычно это те, кто будто ничего не чувствует, таким людям важно перезагрузиться эмоционально», — пояснила Елена.
Любопытство тоже есть в списке причин, но это самый слабый из всех мотиваторов, которого хватает на несколько минут.
«Бывают запросы, связанные с кардинальными изменениями в жизни: стоя на гвоздях, можно почувствовать своё внутреннее решение, набраться смелости сделать выбор», —
дополнила Елена.
Елена объяснила, что она и её муж обучают трём видам взаимодействия с гвоздями: стояние, лежание и хождение.
«Самый сложный — гвоздестояние. Лежание мы рекомендуем тем, кто совсем не может стоять, а хождение — больше страх ума», — пояснила Елена.
Такая градация обусловлена физиологически: во время стояния вес тела полностью перемещается на стопы, а гвоздележание задействует только спину и грудную клетку — поэтому через несколько минут человек может расслабиться и даже уснуть на гвоздях.
По словам Елены, обычно тело начинает расслабляться спустя 10-15 минут нахождения на гвоздях.
«На стопе находятся точки, отвечающие за системы нашего организма, там отражается всё наше тело — это изучается в рефлексологии, например. Вставая всей стопой и расслабляя её, мы начинаем расслаблять тело», — пояснила Елена.
Именно поэтому напряжённый человек не сможет простоять на гвоздях долго — это побуждает его расслаблять тело через дыхание и наблюдение.
Елена пояснила, что в практике гвоздестояния не подходит терпение: острая боль уходит только с расслаблением.
После того, как уходит напряжение и проходит стадия бурного переваривания, и наступает так называемая «ясность ума».
При этом во время гвоздестояния происходит переписывание нейронных связей, что помогает телу научиться по-новому реагировать на стресс.
«Для этого нужна постоянная практика: за одно гвоздестояние новая нейронная связь не возникнет, но несколько раз в неделю дадут результат», —
уточнила Елена.
Многие отмечают и эмоциональное очищение — как правило, оно наступает быстрее и заметнее, очень часто — через слёзы.
«Мы не можем экологично выпустить эмоциональное напряжение в обществе или семье, и люди приходят с внутренней болью, чтобы на гвоздях её отпустить», — пояснила Елена.
«Мы не всегда сами знаем, на что идём, поэтому иногда самоуверенные мужчины сходят с гвоздей первыми, а изнеженные домохозяйки, родившие пятерых и знающие, что такое боль, спокойно выдерживают полчаса», — отметила девушка.
Елена объяснила: первые шесть-десять минут гвоздестояния внутри идёт борьба с мозгом.
Происходит сильнейший выброс адреналина, поэтому многие чувствуют головокружение, тошноту, учащённое сердцебиение и повышенное потоотделение — нормальная реакцию тела на стресс.
«Мозг будет нас спасать, это его естественная функция, поэтому многие сдаются и сходят. Но после того, как люди проживают эту внутреннюю мясорубку, они выходят во внутреннюю тишину и ясность», —
пояснила она.
«После первого этапа организм понимает: «Я смог», и выбрасывает эндорфины — тогда мы начинаем получать удовольствие от нахождения на гвоздях», — дополнила девушка.
Девушка подчеркнула: это не всегда происходит в первую же практику и так же зависит от того, насколько чувствителен человек.
«Для кого-то гвозди — утренняя практика для подзарядки: постоять пять минут для дисциплины или бодрости — и на работу. Многие даже устраивают челленджи: вместо чашки кофе встать на гвозди», —
заметила Елена.
По словам девушки, главное — подготовить тело и сознание к практике, и тогда человек может простоять хоть час.
«На гвоздях нужно стоять столько, сколько вы можете наблюдать себя», — уточнила Елена.
«Мы рекомендуем первый раз всё-таки сходить к профессионалу: понять, подходит ли инструмент, и как с ним нужно обращаться», — уточнила Елена.
Тем не менее, самостоятельно встать на гвозди в домашних условиях тоже можно.
Для этого необходимо создать спокойную обстановку без отвлекающих факторов.
«Стоять можно с кем-то, чтобы человек дал не только опору, но и поддержку», — посоветовала Елена.
Если привлечь человека не получится, можно в качестве опоры использовать стул, стол или подоконник. В таком случае самостоятельную практику можно начать, сидя на стуле, а вставать, держась за опору.
Чтобы смягчить практику гвоздестояния, можно надеть носочки.
«Перед тем как встать, необходимо размять и разогреть ступни с помощью массажа, чтобы расслабить мышцы. Плюс можно сделать лёгкую разминку всего тела, а ещё помедитировать: успокоиться и понять, готовы ли мы к практике сейчас», —
добавила Елена.
Она пояснила: гвозди безопасны и не протыкают ноги, но важно вставать аккуратно всей стопой.
«Но если стопа свисает, крайние гвоздики могут проколоть, потому что вес тела будет давить», — уточнила Елена.
Елена подчеркнула, что дажи личные гвозди важно обрабатывать антисептиком, как и ноги перед началом практики.
Девушка обратила особое внимание: в гвоздестоянии критично соблюдать противопоказания.
К ним относится наличие сердечно-сосудистых заболеваний, недавние операции на сердце, лечение онкологии в ближайший год, беременность и кормление грудью. Также девушка обратила внимание, что недавние панические атаки или глубокое депрессивное состояние тоже могут служить ограничениями для практики.
«В целом людям с расстройствами можно взаимодействовать с гвоздями только после консультации лечащего специалиста», — указала Елена.
К противопоказаниям относятся также недавний пилинг стоп и наличие повреждений на них.
«Для кого-то достаточно работы только со спиной, там меньше противопоказаний», —
отметила девушка.
При выборе инструмента для практики Елена посоветовала ориентироваться на несколько параметров.
Самым важным она назвала шаг между гвоздями: чем больше расстояние, тем сложнее доска.
«Для начала нужно брать доску с промежутком между гвоздями чуть меньше сантиметра — например, 0,8 см», — уточнила девушка.
Она подчеркнула: важно, чтобы все гвозди находились на одном уровне. Если один будет чуть выше — возникает реальная опасность проколоть ногу.
Также Елена посоветовала обращать внимание на вес и при возможности взять облегчённую модель.
Она уточнила, что у разных досок может отличаться и металл гвоздей: они могут быть сделаны из цинка, меди, серебра, или с добавлением позолоты.
По словам девушки, ценовой минимум адекватной доски — от 3 500 рублей.
Елена не отрицает: случается, что гвозди не оказывают на человека абсолютно никакого эффекта. Для этого может быть несколько причин, например, очень высокий болевой порог и завышенные ожидания от практики.
«В принципе у каждого человека, решившего попробовать, будет своя история. Постоять на гвоздях и не понять, о чём это было — тоже нормально. Я всегда прошу людей благодарить себя за любой результат», —
резюмировала Елена.
Она рассказала, что ей понадобилось около месяца почти ежедневных практик, чтобы понять эффект гвоздей для себя.
«Тогда моей новой реакцией на страх стала уверенность: «Ты сможешь». Для некоторых в этом и есть магия гвоздей, которая очень просто объясняется на уровне психологии: ты просто начинаешь верить в свои силы».
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают