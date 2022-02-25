Шесть минут внутренней мясорубки: зачем новосибирцы встают на гвозди и кому больнее всего

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

У кого получается спать на гвоздях, сколько времени понадобится для видимых результатов и почему новосибирские бизнесмены начали практиковать гвоздестояние — в материале Сиб.фм.

Практика гвоздестояния пришла из Индии: там этот инструмент использовали для духовного познания. Позже гвозди «забрали» китайцы: использовали их в одном из направлений своей официальной медицины — рефлексотерапии. В России база для практики гвоздестояния появилась ещё в советские времена, вместе с изучением иглоукалывания и популярными тогда аппликаторами Кузнецова. О пользе и противопоказаниях такой практики Сиб.фм рассказала Елена Молокова — автор проекта «Душа Садху».

«Когда мы с мужем начали стоять, ещё не было школ гвоздестояния, и мы много исследовали сами. Позже стали взаимодействовать с медиками, чтобы быть подкованными в плане воздействия на тело — здесь нужна профессиональная точка зрения», — уточнила она.

Елена подчеркнула: сертифицированных школ и статистических исследований влияния гвоздестояния пока нет.

«Мы не даём сказочных общений, просто опираемся на собственный опыт: поставили на гвозди уже больше 600 человек, и вывели некоторые закономерности», — дополнила девушка.

Чаще всего попробовать гвоздестояние приходят женщины, которые занимаются саморазвитием, а также люди, увлекающиеся знанием о себе через тело: например, телесные терапевты и массажисты.

«Всё чаще приходят бизнесмены, которым нужен новый виток. Как правило, они стоят прекрасно, а после первых практик покупают себе доски. Те, кто хочет начать новое дело, тоже приходят — набраться смелости», — рассказала Елена.

Многие решают попробовать с запросом «Переключиться и расслабиться». Кто-то хочет получить новые эмоции, бросить вызов себе. Приходят и за эмоциональным очищением.

«Обычно это те, кто будто ничего не чувствует, таким людям важно перезагрузиться эмоционально», — пояснила Елена.

Любопытство тоже есть в списке причин, но это самый слабый из всех мотиваторов, которого хватает на несколько минут.

«Бывают запросы, связанные с кардинальными изменениями в жизни: стоя на гвоздях, можно почувствовать своё внутреннее решение, набраться смелости сделать выбор», —

дополнила Елена.

Елена объяснила, что она и её муж обучают трём видам взаимодействия с гвоздями: стояние, лежание и хождение.

«Самый сложный — гвоздестояние. Лежание мы рекомендуем тем, кто совсем не может стоять, а хождение — больше страх ума», — пояснила Елена.

Такая градация обусловлена физиологически: во время стояния вес тела полностью перемещается на стопы, а гвоздележание задействует только спину и грудную клетку — поэтому через несколько минут человек может расслабиться и даже уснуть на гвоздях.

По словам Елены, обычно тело начинает расслабляться спустя 10-15 минут нахождения на гвоздях.

«На стопе находятся точки, отвечающие за системы нашего организма, там отражается всё наше тело — это изучается в рефлексологии, например. Вставая всей стопой и расслабляя её, мы начинаем расслаблять тело», — пояснила Елена.

Именно поэтому напряжённый человек не сможет простоять на гвоздях долго — это побуждает его расслаблять тело через дыхание и наблюдение.

Елена пояснила, что в практике гвоздестояния не подходит терпение: острая боль уходит только с расслаблением.

После того, как уходит напряжение и проходит стадия бурного переваривания, и наступает так называемая «ясность ума».

При этом во время гвоздестояния происходит переписывание нейронных связей, что помогает телу научиться по-новому реагировать на стресс.

«Для этого нужна постоянная практика: за одно гвоздестояние новая нейронная связь не возникнет, но несколько раз в неделю дадут результат», —

уточнила Елена.

Многие отмечают и эмоциональное очищение — как правило, оно наступает быстрее и заметнее, очень часто — через слёзы.

«Мы не можем экологично выпустить эмоциональное напряжение в обществе или семье, и люди приходят с внутренней болью, чтобы на гвоздях её отпустить», — пояснила Елена.

«Мы не всегда сами знаем, на что идём, поэтому иногда самоуверенные мужчины сходят с гвоздей первыми, а изнеженные домохозяйки, родившие пятерых и знающие, что такое боль, спокойно выдерживают полчаса», — отметила девушка.

Елена объяснила: первые шесть-десять минут гвоздестояния внутри идёт борьба с мозгом.

Происходит сильнейший выброс адреналина, поэтому многие чувствуют головокружение, тошноту, учащённое сердцебиение и повышенное потоотделение — нормальная реакцию тела на стресс.

«Мозг будет нас спасать, это его естественная функция, поэтому многие сдаются и сходят. Но после того, как люди проживают эту внутреннюю мясорубку, они выходят во внутреннюю тишину и ясность», —

пояснила она.

«После первого этапа организм понимает: «Я смог», и выбрасывает эндорфины — тогда мы начинаем получать удовольствие от нахождения на гвоздях», — дополнила девушка.

Девушка подчеркнула: это не всегда происходит в первую же практику и так же зависит от того, насколько чувствителен человек.

«Для кого-то гвозди — утренняя практика для подзарядки: постоять пять минут для дисциплины или бодрости — и на работу. Многие даже устраивают челленджи: вместо чашки кофе встать на гвозди», —

заметила Елена.

По словам девушки, главное — подготовить тело и сознание к практике, и тогда человек может простоять хоть час.

«На гвоздях нужно стоять столько, сколько вы можете наблюдать себя», — уточнила Елена.

«Мы рекомендуем первый раз всё-таки сходить к профессионалу: понять, подходит ли инструмент, и как с ним нужно обращаться», — уточнила Елена.

Тем не менее, самостоятельно встать на гвозди в домашних условиях тоже можно.

Для этого необходимо создать спокойную обстановку без отвлекающих факторов.

«Стоять можно с кем-то, чтобы человек дал не только опору, но и поддержку», — посоветовала Елена.

Если привлечь человека не получится, можно в качестве опоры использовать стул, стол или подоконник. В таком случае самостоятельную практику можно начать, сидя на стуле, а вставать, держась за опору.

Чтобы смягчить практику гвоздестояния, можно надеть носочки.

«Перед тем как встать, необходимо размять и разогреть ступни с помощью массажа, чтобы расслабить мышцы. Плюс можно сделать лёгкую разминку всего тела, а ещё помедитировать: успокоиться и понять, готовы ли мы к практике сейчас», —

добавила Елена.

Она пояснила: гвозди безопасны и не протыкают ноги, но важно вставать аккуратно всей стопой.

«Но если стопа свисает, крайние гвоздики могут проколоть, потому что вес тела будет давить», — уточнила Елена.

Елена подчеркнула, что дажи личные гвозди важно обрабатывать антисептиком, как и ноги перед началом практики.

Девушка обратила особое внимание: в гвоздестоянии критично соблюдать противопоказания.

К ним относится наличие сердечно-сосудистых заболеваний, недавние операции на сердце, лечение онкологии в ближайший год, беременность и кормление грудью. Также девушка обратила внимание, что недавние панические атаки или глубокое депрессивное состояние тоже могут служить ограничениями для практики.

«В целом людям с расстройствами можно взаимодействовать с гвоздями только после консультации лечащего специалиста», — указала Елена.

К противопоказаниям относятся также недавний пилинг стоп и наличие повреждений на них.

«Для кого-то достаточно работы только со спиной, там меньше противопоказаний», —

отметила девушка.

При выборе инструмента для практики Елена посоветовала ориентироваться на несколько параметров.

Самым важным она назвала шаг между гвоздями: чем больше расстояние, тем сложнее доска.

«Для начала нужно брать доску с промежутком между гвоздями чуть меньше сантиметра — например, 0,8 см», — уточнила девушка.

Она подчеркнула: важно, чтобы все гвозди находились на одном уровне. Если один будет чуть выше — возникает реальная опасность проколоть ногу.

Также Елена посоветовала обращать внимание на вес и при возможности взять облегчённую модель.

Она уточнила, что у разных досок может отличаться и металл гвоздей: они могут быть сделаны из цинка, меди, серебра, или с добавлением позолоты.

По словам девушки, ценовой минимум адекватной доски — от 3 500 рублей.

Елена не отрицает: случается, что гвозди не оказывают на человека абсолютно никакого эффекта. Для этого может быть несколько причин, например, очень высокий болевой порог и завышенные ожидания от практики.

«В принципе у каждого человека, решившего попробовать, будет своя история. Постоять на гвоздях и не понять, о чём это было — тоже нормально. Я всегда прошу людей благодарить себя за любой результат», —

резюмировала Елена.

Она рассказала, что ей понадобилось около месяца почти ежедневных практик, чтобы понять эффект гвоздей для себя.

«Тогда моей новой реакцией на страх стала уверенность: «Ты сможешь». Для некоторых в этом и есть магия гвоздей, которая очень просто объясняется на уровне психологии: ты просто начинаешь верить в свои силы».