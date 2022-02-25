Экономист назвал армию РФ «главным игроком на рынке акций»

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Экономист Кульбака заявил: вооружённые силы России — главный игрок на мировом рынке акций.
Главным действующим игроком на рынке акций являются ВС РФ, [проводящие спецоперацию на Украине]. Ситуация простая: чем сильнее их действия, тем сильнее санкции и тяжелее ситуация. Они будут очень серьёзными, беспрецедентными, это понятно. Играть бесполезно, вы ничего не предугадаете, мы даже не знаем полного списка компаний, против которых введут иностранные санкции. Единственный вариант — выйти с Украины, объявить операцию ошибкой и договариваться с Украиной о компенсации, но этого не будет точно, —
пояснил Кульбака.
Экономист дополнил: «санкции очень легко назначают, но очень тяжело отменяют. Вероятность того, что их быстро снимут и получится помириться с Западом, — практически нулевая».
По мнению аналитика, что «мир без России обойдётся легко, а РФ без мира не обойдётся вообще».
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