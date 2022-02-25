Экономист назвал армию РФ «главным игроком на рынке акций»

Экономист Кульбака заявил: вооружённые силы России — главный игрок на мировом рынке акций.

По мнению кандидата экономических наук РАНХиГС Николая Кульбаки, вооружённые силы России — «главный действующий игрок на рынке акций». Как объяснил экономист, их действия оказывают прямое влияние на биржевые котировки и жёсткость вводимых против РФ санкций. Об этом он заявил в беседе с NEWS.ru

На фоне военной спецоперации в Украине финансовый аналитик не рекомендовал играть на бирже, аргументируя это непредсказуемостью ситуации.

Главным действующим игроком на рынке акций являются ВС РФ, [проводящие спецоперацию на Украине]. Ситуация простая: чем сильнее их действия, тем сильнее санкции и тяжелее ситуация. Они будут очень серьёзными, беспрецедентными, это понятно. Играть бесполезно, вы ничего не предугадаете, мы даже не знаем полного списка компаний, против которых введут иностранные санкции. Единственный вариант — выйти с Украины, объявить операцию ошибкой и договариваться с Украиной о компенсации, но этого не будет точно, —

пояснил Кульбака.

Экономист дополнил: «санкции очень легко назначают, но очень тяжело отменяют. Вероятность того, что их быстро снимут и получится помириться с Западом, — практически нулевая».

По мнению аналитика, что «мир без России обойдётся легко, а РФ без мира не обойдётся вообще».