Экономист заявил о нулевых шансах жителей России купить современную технику

Фото с сайта pixabay.com
Экономист Кульбака рассказал об отставании IT-сектора России в развитии на 20 лет.
Судя по ситуации, вероятность того, что в РФ в будущем будут продавать современную компьютерную технику, стремится к нулю. В этих условиях, естественно, ажиотажный спрос на оставшуюся продукцию, потому что новых поставок, вероятнее всего, не будет. Скорее всего, в ближайшие лет пять придётся обходиться старой техникой. Ситуация очень серьёзная, фактически нас отрезают от высокотехнологической продукции, перекрывают доступ к авиадеталям, микрочипам. Поскольку мы сами микрочипы не производим, это означает, что любая электроника у нас будет дефицитнее, дороже и хуже качеством. И это будет в течение года, двух лет, —
пояснил финансовый аналитик.
Николай Кульбака дополнил: российская IT-индустрия отстаёт от зарубежной на 20 лет, в связи с чем у страны нет опыта производства «сильной электроники».
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают