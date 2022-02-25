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Экономист заявил о нулевых шансах жителей России купить современную технику

Фото Экономист заявил о нулевых шансах жителей России купить современную технику
Фото Экономист заявил о нулевых шансах жителей России купить современную технику

Фото с сайта pixabay.com

Экономист Кульбака рассказал об отставании IT-сектора России в развитии на 20 лет.

По мнению финансового аналитика Николая Кульбаки, шансы жителей РФ приобрести современную компьютерную технику стремятся к нулю в ближайшем будущем. Причиной кандидат экономических наук РАНХиГС называет санкции из-за военной спецоперации в Украине. Об этом специалист сообщил в беседе с NEWS.ru.
Экономист считает это весомым поводом увеличить цены на продукцию, как случилось в торговой сети электроники DNS. Николай Кульбака обратил внимание на рестрикции в отношении России, а также курс иностранной валюты. По словам спикера, при этом производить собственную IT-продукцию в РФ практически невозможно без привлечения зарубежных инвестиций.

Судя по ситуации, вероятность того, что в РФ в будущем будут продавать современную компьютерную технику, стремится к нулю. В этих условиях, естественно, ажиотажный спрос на оставшуюся продукцию, потому что новых поставок, вероятнее всего, не будет. Скорее всего, в ближайшие лет пять придётся обходиться старой техникой. Ситуация очень серьёзная, фактически нас отрезают от высокотехнологической продукции, перекрывают доступ к авиадеталям, микрочипам. Поскольку мы сами микрочипы не производим, это означает, что любая электроника у нас будет дефицитнее, дороже и хуже качеством. И это будет в течение года, двух лет, —

пояснил финансовый аналитик.

Николай Кульбака дополнил: российская IT-индустрия отстаёт от зарубежной на 20 лет, в связи с чем у страны нет опыта производства «сильной электроники».

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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