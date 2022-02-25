Глава Банка ВТБ Андрей Костин обратился к клиентам и партнерам в связи с введением санкций

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Президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин адресовал свое обращение клиентам, партнерам и акционерам банка после введения санкций в отношении крупнейших российских банков, в котором он рассказал о гарантиях поддержки финансового сектора со стороны государства и планах работы в условиях внешнеполитического кризиса.

Андрей Костин подчеркнул, что в ближайшие дни и недели банк ВТБ будет делать всё возможное и невозможное, чтобы минимизировать потенциальный ущерб, который способен причинить клиентам, партнерам и акционерам введенный в отношении ВТБ новый санкционный режим.

«Мы направим весь наш многолетний опыт, знания и компетенции, чтобы обеспечить максимально спокойный с учетом возникшей ситуации период нестабильности. Российское правительство и Центральный банк уже подтвердили, что окажут необходимую поддержку финансовому сектору, – говорит Андрей Костин, – Еще в 2014 году, после первых санкций в отношении российских компаний со стороны западных властей, банковское сообщество России, включая банк ВТБ, разработало детальные планы реагирования на расширение режима ограничений. Мы знаем, что должны делать, и уже приступили к реализации намеченного плана. Я не могу полностью исключить сложности, которые могут испытать наши клиенты при перенастройке операционной деятельности банка, однако мы работаем над тем, чтобы пройти их довольно быстро и без потерь», – заключил он.

Глава ВТБ также попросил ориентироваться исключительно на проверенную официальную информацию, не поддаваться на советы «знающих экспертов» и громкие заголовки СМИ. Источником информации для принятия решения станет только официальный сайт ВТБ, официальные площадки банка в социальных сетях и «горячая линия» банка.