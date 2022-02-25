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«Главного котика – 2022» выбирают в Новосибирске

Фото «Главного котика – 2022» выбирают в Новосибирске
Фото «Главного котика – 2022» выбирают в Новосибирске

Фото Сиб.фм

В Новосибирске стартует конкурс «Главный котик Новосибирска – 2022».

С 1 марта на Сиб.фм начинается традиционный конкурс «Главный котик Новосибирска – 2022» — фотосостязание для всех пушистиков, которых хозяева считают достойными всеобщей любви и внимания.

Фото «Главного котика – 2022» выбирают в Новосибирске 2

Принять участие в конкурсе может каждый домашний любимец из семейства кошачьих — независимо от возраста, породы и цвета шёрстки.

Выбор «Главного котика» 2022 года продлится всю весну. Чтобы присоединиться к конкурсу, достаточно загрузить фотографию своего питомца на специальном сайте.

Самый лучший котик, по версии жителей Новосибирска, получит годовой запас корма.

Промежуточные итоги конкурса Сиб.фм будут подводиться каждую неделю. Самый главный из всех новосибирских котиков будет выбран по итогам финального голосования 31 мая.

Пока до старта конкурса остаётся меньше недели, можно познакомиться с победителями 2021 года — смотрите на самых ярких, харизматичных и мурчащих питомцев!

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
фотоконкурс
Главный котик Новосибирска
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