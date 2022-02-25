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Губернатора НСО Андрея Травникова переизбрали на пост главы «Единой России» в Новосибирска

Фото Губернатора НСО Андрея Травникова переизбрали на пост главы «Единой России» в Новосибирска
Фото Губернатора НСО Андрея Травникова переизбрали на пост главы «Единой России» в Новосибирска

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова избрали секретарем отделения партии «Единая Россия» в Новосибирске.

Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова избрали на должность секретаря новосибирского отделении партии «Единая Россия». Об этом сообщили СМИ.

Глава Новосибирской области Андрей Травников стал секретарем новосибирского отделения ЕР. Новый срок полномочий главы реготделения – пять лет. Решение о переизбрании Травникова принято на 40-й отчетно-выборной конференции партии. Кроме того, были избраны 85 членов политического совета и 35 членов персонального президиума политсовета новосибирского отделения «Единой России».

Травников отметил, что выборы в органы власти в 2020 году показали, что люди положительно оценивают курс партии «Единая Россия», передает РБК-Новосибирск. Тогда кандидаты от ЕР победили в выборах на самых разных уровнях.

По словам губернатора НСО, реготделение «Единой России» помогает реализовывать проекты по строительству медицинских, социальных и спортивных объектов в регионе.

В ближайшие пять лет Андрей Травников планирует продолжать выполнение партийных проектов и строить соответствующую инфраструктуру. Он отметил, что это способствует повышению инвестиционной привлекательности региона и комфорту жителей Новосибирской области.

«В 2021 году правительство дало нам хорошие инструменты для развития инфраструктуры в региональных точках роста. Мы заявили на федеральное софинансирование 43 проекта», — заключил Травников.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирский губернатор Травников поддержал признание независимости ДНР и ЛНР.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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